Hybrid запустила онлайн-академию Hybrid Training Hub

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, создала собственный образовательный проект о современных технологиях в маркетинге и рекламе. В рамках проекта digital-специалисты смогут получить знания о программатик-рекламе и медийных стратегиях, а также пообщаться с ведущими экспертами отрасли.

Необходимость в создании онлайн-академии возникла в связи с дефицитом обучающей информации о программатик-рекламе. Для этих целей Hybrid запустила Training Hub, где обучающиеся смогут получить навыки, в частности, в медиапланировании, аналитике и закупке рекламы, а также улучшить текущие результаты в профессии. В ходе обучения спикеры расскажут о практических подходах и инструментах для достижения значительных результатов и повышения эффективности рекламных кампаний. Ученики познакомятся с интерфейсом реальных инструментов, а не гипотетическими моделями. Также слушатели будут узнавать об актуальных трендах и современных инструментах на быстро меняющемся рынке.

Обучение проходит в виде вебинаров на удобной платформе. Доступ предоставляется бесплатно, а сразу после ученикам отправляется письмо со всеми материалами: запись лекций, статьи, исследования и презентации. Так, обучение можно проходить из любого города без отрыва от работы. Вебинары подойдут специалистам от начального до продвинутого уровня. Новички в профессии смогут получить базовые знания и опробовать их на практике во время обучения, а более продвинутые специалисты смогут изучить углубленные и технические темы.

Лекции ведут руководители направлений Hybrid Platform, VOX и Hybe, а также другие сотрудники компании с большим опытом и знаниями в диджитал-маркетинге. Во время вебинаров ученики могут задавать вопросы, а также предлагать свои темы для будущих занятий.

«Рынок диджитал-маркетинга стремительно меняется – на смену устаревшим инструментам и подходам приходят более современные. В Hybrid Training Hub мы проводим вебинары с ведущими экспертами в области машинного обучения, аналитики и маркетинга. Они дают практические знания и кейсы, которые можно сразу применить в работе. Это позволяет специалистам повышать свое конкурентное преимущество и обеспечивает устойчивый рост в профессии. В диджитал-маркетинге всегда много вопросов, и мы стремимся быть центром знаний для наших клиентов и специалистов рынка», — сказал управляющий директор «Hybrid Россия» и вице-президент по программатик-технологиям в мире Дмитрий Федосеев.

В августе Hybrid Training Hub провел 20 вебинаров и привлек более тысячи слушателей. Это показывает, что тема программатик-рекламы плохо раскрыта, и на рынке не хватает качественной информации, которая будет раскрывать базовые понятия и объяснять сложные вопросы.

В дальнейшем онлайн-академия планирует расширить список тем, например, добавить более технические для разработчиков и затронуть такие важные аспекты, как организация и управление рабочими процессами.