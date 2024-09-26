МТС и Московская дирекция транспортного обслуживания договорились о совместном развитии комплаенс-стандартов

МТС и АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития стандартов антикоррупционного комплаенса. Соглашение предусматривает взаимный обмен знаниями, компетенциями и передовыми комплаенс-практиками в области образования, науки и бизнеса.

Приоритетными направлениями сотрудничества станут внедрение в практическую деятельность стандартов профилактики коррупции, выработка и обмен лучшими практиками методического сопровождения и разработки локальных нормативных актов в области противодействия коррупции, участие в мероприятиях правового просвещения и профессионального развития.

«МТС на протяжении многих лет является лидером с точки зрения прозрачности бизнес-процессов, построения открытой и эффективной системы коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами. Мы видим, какую важную роль играет просветительская деятельность на предприятии и информирование о антикоррупционных практиках сотрудников, деловых партнеров и контрагентов для сохранения устойчивой среды, и планируем совместно с нашими партнерами в различных индустриях тиражировать креативные формы профилактики коррупции, передавать свой опыт для развития этики делового поведения в российской бизнес-среде. В отдельное направление выделяем работу с молодежью и организацию мероприятий для популяризации неприятия к любым проявлениям коррупции и этического поведения», – отметила вице-президент по деловой этике и комплаенс МТС Лейда Лукьянова.