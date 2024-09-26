«МТС Web Services» запустила бесплатный онлайн-курс по сетевым технологиям

«МТС Web Services» (MWS) сообщила о запуске бесплатного онлайн-курса по основам сетевых технологий. В ходе курса обучающиеся познакомятся с основными принципами работы сетей и сетевого оборудования. Курс будет состоять из онлайн-лекций и обучающих материалов и подойдет для начинающих сетевых инженеров и администраторов.

В ходе курса студенты познакомятся с основными понятиями и концепциями компьютерных сетей, рассмотрят сетевые протоколы и стеки протоколов, изучат принципы функционирования и настройки сетевого оборудования, а также основы маршрутизации и сетевой безопасности и инструменты базовой настройки сети.

Курс рассчитан на начинающих сетевых инженеров и администраторов, технических специалистов эксплуатации и поддержки сети, а также на всех, кто интересуется работой с сетями.

Обучение состоит из шести модулей: основы компьютерных сетей, протоколы и стеки протоколов, сетевое оборудование и протоколы, основы маршрутизации, сетевая безопасность, базовая диагностика неполадок. В ходе онлайн-лекций студенты познакомятся не только с теоретической основой работы сетевых технологий, но и увидят, как на практике внедряются данные технологии.

«Компьютерные сети — критически важный аспект современных технологий. Поэтому начинающие инженеры и ИТ-специалисты должны иметь четкое представление о принципах и методах их работы для создания и поддержки эффективной ИТ-инфраструктуры. Чтобы облегчить молодым специалистам вход в профессию, мы запустили собственный онлайн-курс по основам сетевых технологий и надеемся, что он поможет им повысить свои навыки и стать более квалифицированными специалистами», — отметил операционный директор «МТС Web Services» Иван Яцко.