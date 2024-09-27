M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году

По прогнозам The Business Research Company, мировой рынок Bare Metal вырастет в 2024 г. на 22,4% до $10,35 млрд. В России также рынок Bare Metal показывает тенденцию к устойчивому росту, который, по прогнозам iKS Consulting, составит 14,2 млрд руб., увеличившись 33,1% по итогам 2024 г. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, чем в России обусловлен такой интенсивный рост спроса на сервисы Bare Metal.

Ситуация на рынке ИТ-оборудования

После 2022 г., когда ИТ-оборудование крупных иностранных вендоров стало труднодоступно для российских компаний, бизнесу пришлось оперативно реорганизовывать ИТ-инфраструктуру и искать альтернативных поставщиков по всему спектру используемого оборудования: серверам, серверам с GPU, системам хранения данных, сетевому оборудованию, средствам защиты данных и другому. Компании столкнулись с такими проблемами параллельного импорта, как отсутствие постпродажной поддержки во многих случаях и привычного качества сборки брендового оборудования. На рынке образовался заметный дефицит оборудования enterprise-уровня, усложнились цепочки поставок и сроки доставки, помимо этого стоимость компонентов ИТ-инфраструктуры существенно возросла.

Одновременно к 2024 г. ИТ-инфраструктура многих компаний начала требовать плановой модернизации, из-за физического износа оборудования, которое может привести к техническим сбоям, а также из-за морального устаревания, которое все меньше соответствует требованиям современных приложений и сервисов. Помимо этого, масштабная цифровизация экономики в целом и каждой отдельной компании требует с каждым годом большей производительности и функциональности используемой инфраструктуры, то есть более мощного и энергоэффективного оборудования.

Востребованность сервисов Bare Metal

В результате, в зависимости от бизнес-задач и текущих ИТ-проектов, часть компаний перенесла свои информационные системы в облачные среды профессиональных сервис-провайдеров, а еще часть компаний выбрала сервисы Bare Metal как доступную альтернативу физическому оборудованию, получая в аренду физическое оборудование без программного обеспечения или виртуализации.

Некоторые компании имеют специфические требования к использованию определенного оборудования или программного обеспечения, которые могут быть выполнены только с помощью Bare Metal. Но в большинстве случаев Bare Metal востребован бизнесом, которому важно иметь полный контроль над физической инфраструктурой. В некоторых отраслях существуют строгие требования к безопасности и контролю над данными, которые проще удовлетворять с помощью сервисов Bare Metal, например, в таких сферах как здравоохранение, финансы и госсектор.

По устоявшемуся мнению на рынке ИТ-сервисов, Bare Metal предлагает более высокие показатели производительности, скорости обработки данных и безопасности, хотя современные облачные технологии не уступают по данным характеристикам.

Рост спроса на Bare Metal также связан с востребованностью гибридных облаков и популярностью мультиоблачных стратегий, так как позволяет оптимально и эффективно интегрировать локальные ресурсы с облачными решениями в ИТ-ландшафте компании.

Зрелый рынок Bare Metal в 2024 г.

Российские провайдеры ежегодно инвестируют в развитие своих дата-центров и расширение спектра сервисов, поэтому к 2024 г. смогли удовлетворить значительную часть требований в сегменте Bare Metal.

Провайдеры предлагают оптимальные конфигурации серверов, СХД, СЗИ и сетевого оборудования в зависимости от потребностей конкретного бизнеса, сложные и индивидуальные решения, при этом заказчик может использовать Bare Metal на короткий срок и легко отказаться от избыточных компонентов или при необходимости может быстро сменить конфигурацию, при появлении новых требований и задач.

Бизнес оценил преимущества Bare Metal перед собственной физической инфраструктурой, прежде всего, за быстрое техническое обслуживание и поддержку. Заказчик получает экспертную команду с компетенциями по специфическому оборудованию, что позволяет существенно сократить ИТ-бюджет. В дополнение, потребляя Bare Metal, заказчик комплексно получает услуги ЦОД, в том числе коммутацию и электропитание, а также обновление компонентов оборудования и ПО.

В ближайшие годы можно ожидать усиление конкуренции на рынке Bare Metal, что положительно скажется на качестве и разнообразии предлагаемых услуг, создавая благоприятные условия для дальнейшего роста и развития Bare Metal инфраструктуры в России. В условиях усиливающейся конкуренции в сегменте Bare Metal, успешными окажутся те провайдеры, которые смогут предложить узкоотраслевой и персонализированный подход к интеграции Bare Metal инфраструктуры в общий ИТ-ландшафт компаний, а также смогут консолидироваться с отечественными вендорами и вендорами из стран азиатского региона для создания совместных проектов, обмена опытом и лучшими практиками, что откроет новые горизонты для развития и повысит общей уровень технологической зрелости и стандартизации сервисов.