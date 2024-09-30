Аналитика hh.ru и «МТС Линк»: искусственный интеллект создает новые рабочие места и профессии

Согласно результатам совместного исследования hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и компании «Вебинар Технологии», разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», в России растет число вакансий и профессий, связанных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Технологии ИИ активно выходят за рамки ИТ-сектора, находя применение в таких сферах, как медицина, робототехника и биотехнологии. Об этом CNews сообщили представители компании «Вебинар Технологии».

В 2023-2024 гг. количество вакансий с упоминанием ИИ выросло вдвое по сравнению с прошлым двухлетним периодом (2021-2022 гг.). По состоянию на сентябрь 2024 г., в 2024 г. на hh.ru было опубликовано более 3,7 тыс. таких предложений (против 1,7 тыс. в 2021 г.).

Появление новых профессий

В 2023 г. на рынке труда появились новые профессии, связанные с искусственным интеллектом. Среди них — промпт-инженер, редактор текстов для нейросети, тренер искусственного интеллекта, переводчик для нейросети, специалист по разметке данных, эксперт по ИИ, специалист по аннотированию данных для голосового помощника и координатор проектов по ИИ.

Самая популярная новая профессия — тренер искусственного интеллекта. В эту категорию входят все специалисты по работе с текстами: редакторы, копирайтеры, журналисты, учителя русского языка и литературы, контент-менеджеры, переводчики. Среди задач таких сотрудников — анализ и редактирование текстов, сгенерированных нейросетями. На позицию с 2023 г. было открыто почти 1 тыс. вакансий — 12% от всех вакансий с упоминанием ИИ.

На втором месте по популярности — специалисты по разметке данных. С 2023 г. на платформе hh.ru 7% от всех предложений с упоминанием ИИ составили именно такие вакансии.

Среди новых профессий всё более заметными становятся промпт-инженеры. Если в 2021 и 2022 гг. на hh.ru не было опубликовано ни одной вакансии промпт-инженера, то в 2023-2024 гг. размещено уже более 100 предложений.

ИИ вне ИТ

В последние два года технологии ИИ применяются не только в традиционно инновационных отраслях, таких как ИТ, финансы, аналитика, консалтинг, маркетинг, но и в других сферах: стоматологии и зубном протезировании, робототехнике, биотехнологических и генетических исследованиях.

Рост количества вакансий с ИИ в робототехнике связан, прежде всего, с развитием систем автоматизации складских и производственных процессов. Например, с 2023 г. на hh.ru доля вакансий, связанных с обслуживанием роборуки, составила 1,04% от общего числа всех вакансий с упоминанием ИИ.

В стоматологии ИИ применяют для создания ортодонтических моделей и диагностики зубных заболеваний. Если в 2021-2022 гг. число вакансий врачей-стоматологов с умением работать с нейросетями составляло всего 0,25% от общего числа вакансий с ИИ, то в 2023-2024 гг. их доля возросла до 0,89%.

Спрос на работу с нейросетями в ИТ

Спрос на программистов и разработчиков c умением работать с нейросетями стабилен: в 2021 г. было опубликовано 454 таких вакансии, в 2022 г. — 471, в 2023 г. — 560, а за 8 месяцев 2024 г. — 314 вакансий. Количество вакансий с упоминанием ИИ для тестировщиков растет быстрее: в 2021 г. было опубликовано 49 предложений, в 2022 г. — 64, в 2023 г. — 116, а за 8 месяцев 2024 г. (январь-август) — уже 112.

Количество вакансий аналитиков с владением работой с ИИ, напротив, постепенно уменьшается: в 2021 г. было опубликовано 193 таких вакансии, в 2022 г. — 136, в 2023 г. — 129, а за 8 месяцев 2024 г. (январь-август) — 81 вакансия.

«Очевидно, что с внедрением технологий искусственного интеллекта профессиональный ландшафт претерпит значительные изменения в течение следующих 5-10 лет, сейчас мы наблюдаем начало этого процесса. Вопреки опасениям о замене людей и их работы искусственным интеллектом, из анализа вакансий мы видим, что он, в первую очередь, направлен на автоматизацию и оптимизацию процессов интеллектуального труда высококвалифицированных специалистов. Поэтому внедрение таких технологий помогает решить кадровый дефицит в этой сфере», — сказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Результаты исследования помогают развеять опасение многих: ИИ не лишает людей работы, а создает новые возможности трудоустройства. Однако требования к специалистам меняются. Например, уже сегодня менеджеры по продукту с опытом работы с машинным обучениям ценятся выше и стоят дороже, чем коллеги без такого навыка. В нашей компании сотрудники активно используют ИИ для поиска и структурирования информации, формирования гипотез; команда дизайна применяет нейросети для генерации изображений, маркетинг — для расчета рекламных компаний. Инструменты ИИ помогают решать рабочие задачи эффективнее, поэтому карьера тех, кто ими владеет, развивается быстрее, чем у остальных», — отметил HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

Исследование проводилось на основе данных платформы hh.ru за период с января 2021 г. по август 2024 г.