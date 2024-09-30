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ValueAI внедряет умный поиск по базам знаний с использованием технологии RAG

ValueAI, российская платформа для быстрого запуска и интеграции проектов с искусственным интеллектом (ИИ), представила новую возможность для бизнеса — интеллектуальный поиск по корпоративным базам знаний на основе RAG (Retrieval Augmented Generation). Эта технология сочетает генеративные возможности ИИ с поиском по релевантным источникам информации в реальном времени, позволяя получать надежные и точные ответы. Такой подход сокращает время на анализ данных, минимизирует ошибки, оптимизирует расходы и повышает эффективность коммуникаций. Также доступна возможность использовать ИИ-модели on-premise. Об этом CNews сообщили представители компании «ВейвАксесс».

Компаниям, использующим платформу ValueAI для разработки и внедрения искусственного интеллекта, стала доступна функция RAG, или генерации с дополнительной выборкой. С ее помощью пользователи могут в режиме реального времени получать точные и релевантные ответы на типовые вопросы из любой внутренней базы знаний: объемной документации, в которой сложно ориентироваться (инструкции, регламенты и др.). Интеграция с источниками информации, доступными только для организации, позволяет ИИ-модели опираться на реальные данные, что уменьшает вероятность выдачи вымышленных ответов и минимизирует риск ошибок.

Платформа ValueAI выступает как готовый инструмент для RAG-поиска, который объединяет базу знаний, загруженную через интерфейс или интегрированную по API, преобразование файлов в подходящий для поиска формат, поиск релевантной информации, ее обработку ИИ-моделью и генерацию ответа чат-ботом.

Для интерпретации найденной информации RAG-модуль в ValueAI использует одну из больших языковых моделей YandexGPT, ChatGPT или LlaMA. Также доступна возможность использовать модели on-premise.

Модуль также можно настроить, чтобы он самостоятельно обращался ко внешним обновляемым корпоративным системам для автоматического пополнения базы новыми записями, а также адаптировать его для работы со специализированными предметными областями, требующими глубокого контекстуального понимания.

«Поиск с RAG значительно улучшает работу служб поддержки, контакт-центров и HR-департаментов. Мы наблюдаем особый интерес к этой функции со стороны бизнеса, работающего с большими объемами информации, в частности госучреждений, производства, юридических компаний, фармацевтики, финтеха и строительства. Также RAG-поиск востребован среди организаций с высокой текучкой кадров или, наоборот, интенсивно наращивающих штат, и крупных компаний с развернутой службой поддержки клиентов», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс», компании-разработчика платформы ValueAI.

Команда «ВейвАксесс» создала платформу ValueAI, чтобы компании могли извлекать ценность из своих данных, строить прогнозные модели под свои задачи и оптимизировать работу команд, прибыль и качество услуг с помощью ИИ.

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