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«Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре

Аналитики «Авито Работы» изучили динамику средних предлагаемых зарплат для молодых специалистов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций с опытом работы до трех лет. По данным платформы, в III квартале 2024 г. наиболее привлекательными городами для начинающих свою карьеру в ИT и телекоме стали Ростов-на-Дону и Самара — именно в этих городах сейчас предлагают самые высокие в России зарплаты для новых сотрудников в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Средняя предлагаемая зарплата в ИT для соискателей на junior-специальности в России составила 73 756 руб. — это на 18% больше, чем в III квартале 2023 г. Среди городов самая высокая средняя зарплата в прошедшем квартале зафиксирована в Ростове-на-Дону — 107 934 руб. в месяц при полном графике, что вдвое выше показателей аналогичного периода 2023 г. Это наибольший прирост средних зарплатных предложений в России в этом периоде.

Второе место в рейтинге занимает Самара — здесь junior-специалистам при трудоустройстве в среднем готовы предложить 101 688 руб. в месяц за полный рабочий день. Это на 75% выше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Москва, где соискателям на этой позиции в ИT с опытом до трех лет в среднем предлагают 97 773 руб. Рост показателя год к году составил 38%.

Новосибирск и Нижний Новгород занимают четвертое и пятое места соответственно, с зарплатными предложениями на junior-позициях в 96 342 руб. (+78% за год) и 86 855 (+14% за год) руб. ежемесячно. Также на 72% выросли предлагаемые зарплаты в Казани, на 59% — в Перми и на 47% — в Красноярске. Эксперты «Авито Работы» видят, что региональные ИT-хабы продолжают активно привлекать все больше молодых специалистов.

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Города России с наибольшими средними предлагаемыми зарплатами для junior-специалистов в ИT и телекоме

«В условиях кадрового голода в IT-индустрии работодатели из Москвы и регионов привлекают начинающих специалистов не только достойным доходом на старте карьеры, но и различными привилегиями. Географическое расположение в сфере информационных технологий относительно условно, поскольку многие компании предлагают гибридный и дистанционный форматы работы. Таким образом, компании делают предложение более привлекательным, не требуя от кандидатов переезда в определенный город», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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