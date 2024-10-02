«Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России

«Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу для бизнеса, которая обеспечит рекламодателям прямой контакт с более 50 млн жителей России — в том числе в тех сервисах, где они совершают траты и принимают финансовые решения. Новая рекламная платформа объединяет все медиа-каналы «Т-Банка», включая мобильное приложение, витрины лайфстайл-сервисов и предложений с кэшбэком, приложение «Кошелёк», шоппинг-апп «Долями», онлайн-журнал про деньги Т-Ж и другие площадки. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Рекламодателям будет доступно более 20 механик продвижения и рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщение на пользователей не только по социально-демографическим и географическим параметрам, но и по объему трат в конкретных категориях и в соответствии с целевыми паттернами поведения.

К примеру, для простых маркетинговых кампаний с кэшбэком разработан сервис для их быстрого самостоятельного запуска из личного кабинета.

Т-Банк «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России

Крупные ритейлеры смогут продвигать свои продукты в принципиально новых маркетинговых каналах, используя баннеры, пуши, цепочки триггерных сообщений, видео, фулскрины и другие инструменты, которые раньше использовались только для собственных продуктов «Т-Банка».

Бизнес сможет стимулировать продажи с помощью скидок и спецпредложений, продвигать товары выше в промоподборках и на отдельных витринах, выводить их в ленту на нужный срок. Персональный менеджер поможет создать комплексные кампании с использованием разных площадок и сформировать максимально релевантную аудиторию покупателей.

Ранее крупному бизнесу уже были доступны механики привлечения покупателей в рамках сервиса «Выгода для бизнеса» с помощью кэшбэков, рассрочек и клубов лояльности производителей внутри приложения «Т-Банка» для физлиц.

Новая рекламная платформа не только объединит существующие механики, но и позволит настраивать комплексные кампании и на других площадках, входящих в экосистему «Т-Банка». Также она значительно расширит количество доступных рекламных инструментов с возможностью таргетировать рекламу на узкие сегменты аудитории, учитывая информацию об их покупках и покупательских привычках.

Аналитика больших данных

«Т-Банк» обладает большим количеством данных о предпочтениях покупателей по всей России — более 45 млн человек являются клиентами «Т-Банка», и более 50 млн — пользователями и аудиторией сервисов экосистемы в целом. Использование ML (machine learning)-технологии для анализа данных помогает находить и собирать аудиторию под любой запрос. Платформа позволяет таргетировать покупателей не только по традиционным социально-демографическим параметрам (пол, возраст) и географии, но и на основе разных паттернов поведения и транзакционной активности. Например, можно настроить кампанию на женщин, посещающих театр несколько раз в месяц и покупающих лавандовый раф по средам в районе Пресненской набережной в Москве.

Новый способ привлечения покупателей и новая рекламная категория

Впервые рекламодатели получают самостоятельный доступ к размещению рекламы внутри банковского приложения — там, где сосредоточена платежеспособная аудитория, готовая совершать покупки. В отличие от ритейл-медиа аналитика рекламной платформы учитывает все траты клиентов по картам «Т-Банка» и не ограничена данными о транзакциях на одной конкретной площадке.

Продвижение на площадках с общим охватом более 50 млн уникальных клиентов

Комплексные сквозные кампании можно настраивать: на разных экранах мобильного приложения «Т-Банка»; в разделе «Кэшбэк и бонусы»; на витрине лайфстайл-сервисов «Город»; в приложении «Кошелёк» — более 40 млн зарегистрированных пользователей; в шопинг-аппе «Долями» — более 5 млн установок; на платформе Т-Ж — более 41 млн читателей.

В ближайшем будущем к рекламной платформе будут подключены и другие площадки: приложения «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл», «Т-Страхование», «Т-Бизнес», медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты».

Рекламный инвентарь

Рекламодателям доступно более 20 инструментов и форматов для продвижения: баннеры, сторисы, промоблоки, карточки в ленте товаров, пуш-уведомления, видео, спецпроекты, персонализированные сообщения с помощью in-app рекламы, цепочки рекламных сообщений, триггерные коммуникации, бустинг офферов с кэшбэком и другой инвентарь. Перечень рекламных инструментов будет расширяться. По итогам кампании клиенты получают развернутую аналитику, на основе которой можно делать клиентам новые предложения.

Рекламный кабинет и быстрая поддержка менеджера

Пользователи рекламной платформы «Т-Банка» могут запустить простую рекламную кампанию с кэшбэком самостоятельно через личный кабинет. С комплексными 360-рекламными кампаниями поможет персональный менеджер, чтобы разобраться во всём многообразии механик и мест размещения, а также предложит лучшее решение для бизнес-задачи и предоставит полный отчет по кампании.

Дмитрий Константинов, директор нефинансовых сервисов «Т-Банка»: «Последние несколько лет — с уходом классических и привычных рекламных платформ — бизнесу стало тяжелее и дороже привлекать новых клиентов. Вместе с тем начали появляться новые каналы продвижения, такие как ритейл медиа — реклама на сайтах и в приложениях ритейлеров. Они обеспечивают касание с покупателем в месте, где он совершает покупку. У нас более 30 млн активных клиентов, которые совершают регулярные покупки, доверяют нам свои деньги и ищут, как им получить больше выгоды для своего бюджета и баланса семьи, а кроме этого у нас есть 1,3 млн юрлиц, которые хотят привлекать пользователей. Для нас запуск рекламной платформы — является очевидным шагом и стратегией в рамках развития наших транзакционных продуктов внутри банка, ежеквартальный оборот которых составляет 50 млрд руб. Рекламодателям мы хотим дать понятный инструмент и доступ к нашим клиентам, а клиентам — выгодные предложения и хорошие продукты. У нас для этого есть вся необходимая экспертиза и огромный объем данных о транзакциях, множество витрин и рекламных инструментов. С открытием собственных площадок для рекламодателей мы создаем новую для России категорию рекламы в финтех-медиа».

Доступные механики для продвижения

– Кэшбэк-механики: стандартный и повышенный кэшбэк, кэшбэк дня, а также 100% кэшбэк (digital sampling) — наиболее популярная и знакомая розничным клиентам механика, которая отлично работает на узнавание бренда, стимулирует сделать первую покупку, повышает средний чек и возвращаемость клиентов. В зависимости от продуктовой категории количество новых клиентов по итогам рекламной кампании с кэшбэками вырастает от 10 до 45%. Например, в категории «Электроника и бытовая техника» средний рост составляет 34%, а в категории «Путешествия» — 42%.

– Клубы лояльности позволяют компаниям выстраивать собственные программы лояльности внутри банковского приложения, охватывая гораздо большую аудиторию потенциальных покупателей, чем они могли бы собрать сами. Это бренд-зона производителя, где покупатели знакомятся с ассортиментным рядом и готовы узнавать о новинках и покупать товары любимого бренда с кэшбэком, увеличивающимся по мере роста объема покупок. Клубы лояльности повышают продажи, увеличивают частоту покупок и проникновение в другие категории производителя.

– Карты лояльности: бренды могут интегрировать существующие бонусные или дисконтные программы лояльности в приложение «Кошелёк». С его помощью можно выпускать карты лояльности и использовать их в электронном виде в магазинах. Карты лояльности позволяют расширить воронку регистраций в программе через дополнительный интерфейс и охватить аудиторию в витрине приложения «Кошелёк». Это дополнительный диджитал-канал для привлечения новых регистраций и коммуникации с аудиторией.

– Промокоды увеличивают трафик на сайт или в интернет-магазин, позволяют привлечь новых клиентов, увеличивают средний чек и стимулируют совершение повторных покупок.

– Рассрочки увеличивают продажи и средний чек, позволяют привлечь новых покупателей, повышают лояльность существующих, а также конкурентоспособность товаров и услуг.

Сейчас все возможности рекламной платформы «Т-Банка» доступны крупному бизнесу. Клиенты могут настраивать рекламные кампании в онлайн-среде с помощью персонального менеджера.

Для малого и среднего бизнеса существует self-service, который позволяет самостоятельно запускать офферы на нужную аудиторию после подключения в течение трех суток. В будущем функционал рекламной платформы станет отличным инструментом для продвижения офлайн-розницы.