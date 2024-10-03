«Лаборатория Числитель» запустила курс по работе с платформой управления контейнерами «Штурвал»

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» при поддержке Unix Education Center запустил очный курс, посвященный вопросам установки и администрирования контейнерной платформы «Штурвал». Курс будет полезен для системных администраторов, архитекторов, специалистов технической поддержки и программистов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Unix Education Center — компания, специализирующаяся на обучении в различных областях информационных технологий, а также сертификации ИТ-специалистов по продукции и технологиям мировых лидеров ИТ-рынка.

Что в программе курса: описание и архитектура контейнерной платформы «Штурвал»; системные требования и варианты развертывания; знакомство с графическим интерфейсом; настройка провайдеров и создание клиентских кластеров; управление конфигурацией узлов; управление пользователями; интеграция с LDAP; роли и разграничение доступа; управление репозиториями и добавление модулей; настройка сетевой инфраструктуры и сетевых политик; управление хранилищами и постоянными томами (PV); создание и управление рабочими нагрузками; управление ресурсными квотами; диагностика состояния кластеров — мониторинг, журналы и оповещения; резервные копии и восстановление кластера; обновление платформы и кластеров; обзор инструментов ИБ и политик безопасности, а также анализ образов контейнеров.

Прошедшие курс специалисты получат знания и навыки, которые позволят им: планировать развертывание платформы «Штурвал» на физических серверах, в виртуализированной и облачной средах; устанавливать платформу и подключать к ней клиентские кластеры; выполнять все необходимые действия по настройке и администрированию платформы; управлять выполнением рабочих нагрузок с помощью интерфейсов «Штурвала»; осуществлять мониторинг платформы и оперативно устранять проблемы.

Для прохождения курса потребуются знания контейнерных технологий и Kubernetes, а также базовые навыки администрирования Linux.

Продолжительность программы — четыре дня. Ближайший поток — с 29 октября по 1 ноября 2024 г.