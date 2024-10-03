Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач

МФТИ открыл Институт искусственного интеллекта для решения исследовательских и прикладных задач в области машинного обучения и ИИ, актуальных для страны. Основная цель нового института – создание высокотехнологичных платформенных ИИ-решений для повышения технологического суверенитета и реализации прорыва в ключевых отраслях отечественной экономики. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Особенность Института ИИ МФТИ заключается в синтезе сильнейшей в России математической школы с мощным опытом исследований и прикладных разработок в области искусственного интеллекта. Основным фокусом новой структуры стал упор на компетенции по формированию, разработке и продвижению программных продуктов для бизнеса и промышленности. Институт ИИ позволит создавать современные платформенные решения, остро востребованные в индустрии. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Искусственный интеллект стал главной технологией XXI века, которая обеспечит повышение эффективности во всех сферах деятельности. Страна сейчас делает ставку на ИИ как на основной драйвер технологической независимости. МФТИ — один из российских лидеров образования в области IT и искусственного интеллекта, а также форвард разработки и обучения использованию технологий машинного обучения. Создание Института ИИ – закономерный этап, который консолидирует сильнейшие компетенции и опыт в интересах российских промышленности и бизнеса», – рсказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Институт ИИ МФТИ собран из сильнейших команд исследователей и разработчиков в доменах робототехники, генеративного ИИ и методов оптимизации.

В состав научного совета Института вошли д.ф.-м.н., профессор РАН Юрий Визильтер (Научный директор Института), д.ф.-м.н, федеральный профессор математики, директор ФПМИ Андрей Райгородский, д.т.н., директор ФРКТ Дмитрий Гаврилов, д.ф.-м.н., профессор Александр Гасников, д.ф.-м.н Александр Родин и к.ф.-.м.н. Александр Панов.

«Для ФПМИ одним из приоритетных направлений является привлечение и консолидация ведущих компетенций в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Мы стремимся создать платформу, на которой ведущие ученые смогут эффективно работать над решением сложнейших задач. Важно, чтобы и наши студенты уже во время обучения видели реальные перспективы, могли заниматься инновационными разработками, внедрять прорывные технологии и оставаться в науке», — сказал директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Михайлович Райгородский.

Основные контуры деятельности института – разработки в следующих сферах: большие поведенческие модели; обучение с подкреплением для воплощенных агентов, мультиагентных систем, генеративных моделей и ИИ-ассистентов; оптимизация для ИИ и приложений; федеративное обучение.

Среди уже реализуемых проектов Института – платформа для создания цифровых ассистентов профессионального уровня, основанная на элементах AGI; программное обеспечение STRL-Robotics для автономного выполнения сложных задач мобильными роботами с манипуляторами; проект по ускорению обучения и эффективному хранению LLM моделей; проект по созданию вычислительно дешевых способов защиты процессов распределенного и федеративного обучения; проект по решению специализированных задач оптимизации, возникающих в прикладных задачах обучения.

«Мы надеемся совместить уникальные научные заделы в сфере фундаментальной математики с огромным потенциалом передовых исследований в AI, а также опытом разработки платформенных и прикладных решений. В рамках Института ИИ МФТИ мы хотим создать объединенную команду, которая будет не только решать самые амбициозные научные задачи в области ИИ, но и выпускать востребованные в экономике и промышленности интеллектуальные продукты по трём ключевым направлениям, на которых мы планируем сфокусироваться: робототехника, генеративные модели и ассистенты, оптимизация для ИИ и приложений», – сказал научный директор ИИИ Юрий Визильтер.