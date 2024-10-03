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«ТерраЛинк» и «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Соглашение предполагает стратегическое партнерство «ТерраЛинк» и корпорации «Галактика» в рамках продвижения и продажи программных продуктов корпорации «Галактика» в нефтегазовой и нефтехимической отрасли, а также в машиностроении.

В рамках сотрудничества компании договорились о совместной реализации ряда проектов в закрепленных отраслях промышленности, в том числе направленных на продвижение ИТ-продуктов вендора по программам импортозамещения, поддержания технологического суверенитета и цифровизации российской промышленности. При этом в компании «ТерраЛинк» будет усилена отраслевая компетенция по продуктам корпорации «Галактика».

«Партнерство с корпорацией «Галактика» является для «ТерраЛинк» очередным шагом на пути к развитию продуктовой линейки компании, что, в свою очередь, позволит обеспечить наших клиентов наиболее актуальными и прорывными технологическими решениями для управления бизнесом и производством. Кроме того, мы планируем усилить отраслевое направление по продуктам корпорации «Галактика» наряду с другими ключевыми направлениями развития российских решений», – сказал коммерческий директор «ТерраЛинк» Мария Филатова.

«Стратегическое партнёрство с компанией «ТерраЛинк» позволит нам усилить наше присутствие на ключевых рынках и ускорить внедрение наших программных продуктов. Совместные усилия и синергия возможностей наших компаний обеспечат высокую эффективность проектов цифровизации крупных промышленных предприятий», – отметил заместитель председателя правления корпорации «Галактика» Игорь Целиков.

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