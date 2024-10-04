МТС приглашает хабаровских школьников и студентов в школу аналитиков данных

МТС открыла новый поток школы аналитиков данных для всех интересующихся ИТ. Школьники и студенты из Хабаровского края и других регионов страны, пройдя отбор, смогут бесплатно изучить Python и основы машинного обучения. Лучшие получат возможность присоединиться к команде МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Школа ориентирована как на старшеклассников с опытом программирования, так и действующих специалистов в ИТ. Их научат владеть Python на продвинутом уровне, работать с SQL и нейросетями, применять модели машинного обучения для разных сфер: геоналитики, рекламы, финтеха.

Еще в программе будут занятия по обработке естественного языка (NLP) и расширенный блок по рекомендательным системам, временным рядам и фреймворку для обработки и анализа информации Spark. Для работы с большими данными МТС предоставит студентам собственный кластер. Курс займет 10 месяцев и будет проходить в онлайн-формате: два раза в неделю на вебинарах эксперты центра Big Data МТС будут разбирать теорию и практику. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах участникам будут начислять баллы, которые можно обменять на мерч МТС. Программа стартует 7 ноября 2024 г.

«Мир данных бурно развивается: объем информации в сети растет в геометрической прогрессии, и компании нуждаются в хороших ИТ-специалистах. Data Science — это направление сейчас невероятно востребовано. Наш бесплатный курс — это отличная возможность освоить практические навыки работы с рекомендательными системами, нейросетями и данными. По итогам предыдущих потоков школа выпустила несколько десятков специалистов по всей России, которые успешно прошли стажировку в нашем центре Big Data. Мы уверены, что в этом году курс привлечет талантливых старшеклассников и студентов, молодых аналитиков и разработчиков, готовых построить карьеру в сфере аналитики данных», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подача заявок на обучение в школе аналитики данных идет до 20 октября 2024 г.