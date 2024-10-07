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HRlink поможет в подготовке студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink подписал соглашение с Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИПМЭиТ СПбПУ). Студенты ИПМЭиТ получат возможности для изучения платформы безбумажного кадрового делопроизводства, доступ к базе знаний компании и возможность стажировки в HRlink. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Петербургский Политех на протяжении 125 лет ведет подготовку специалистов по различным направлениям и является одним из лидеров в области инженерного образования в России. Одним из старейших институтов в структуре СПбПУ является Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, основанный по приказу С.Ю. Витте как экономическое отделение университета в 1899 г.

Сегодня на базе ИПМЭиТ ведется подготовка менеджеров и экономистов для российского и международного рынка труда, а среди образовательных программ есть программы по управлению персоналом, в рамках которых студенты изучают системы кадрового электронного документооборота (КЭДО). По соглашению ИПМЭиТ с компанией-разработчиком практическая работа по освоению КЭДО будет происходить на базе платформы HRlink.

«Петербургский Политех готовит специалистов в сфере экономики и управления, информатики и торгового дела, предпринимательства и международного бизнеса. Мы постоянно расширяем сотрудничество с компаниями, создающими реально применимые продукты для бизнеса. Сервис HRlink зарекомендовал себя как понятная, простая в интеграции платформа с командой специалистов в области безбумажного КДП, а также вопросов трудового законодательства. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы нашего сотрудничества и рассчитываем, что оно поможет нашим студентам еще увереннее чувствовать себя на рынке труда», — сказал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

В рамках договора помимо знакомства с программным обеспечением студенты получат доступ к актуальной базе знаний о кадровом ЭДО HRlink. Менеджеры вендора будут проводить гостевые занятия на образовательных программах направления «Управление персоналом», а студенты ИПМЭиТ смогут проходить стажировку в HRlink с возможностью последующего трудоустройства.

«Сотрудничество с вузами — это долг и обязательный этап в развитии для каждой успешной компании. Ответственность бизнеса сегодня во многом основывается на заботе о кадровом запасе. Речь идет не только о прямой подготовке сотрудников для своей компании, но в целом об обеспечении высокого уровня менеджеров на рынке, которые обучены современным методикам управления персоналом и обладают навыками работы с актуальными ИТ-решениями. Со своей стороны, мы приложим все силы, чтобы студенты СПбПУ умели работать с кадровым ЭДО, знали о его особенностях и преимуществах», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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