«МТС Линк» и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и Казанский государственный медицинский университет (КГМУ), намерены продвигать совместные образовательные и научные инициативы, а также поддерживать программы стажировок для студентов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Партнерство направлено на подготовку квалифицированных специалистов для медицинской отрасли. Соглашение предусматривает проведение образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов и тренингов), а также реализацию совместных проектов и научных исследований. «МТС Линк» поможет студентам Казанского ГМУ освоить современные цифровые решения, которые они смогут применять для повышения качества медицинских услуг и оптимизации рабочих процессов. Казанский ГМУ планирует привлекать экспертов «МТС Линк» к образовательной деятельности, в том числе для участия в проведении выпускных аттестационных экзаменов.

«С каждым годом спрос на специалистов, владеющих цифровыми технологиями, растет. Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству с Казанским ГМУ студенты смогут не только получать качественное медицинское образование, но и осваивать цифровые инструменты, которые уже сегодня применяются в передовых клиниках. Эти знания помогут будущим врачам подготовиться к вызовам цифровой медицины и использовать новейшие технологии для улучшения диагностики, лечения и взаимодействия с пациентами. Мы уверены, что совместно с Казанским ГМУ нам удастся воплотить в жизнь множество значимых инновационных проектов», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Наш приоритет — подготовка студентов к работе в условиях стремительно меняющегося мира медицины, где цифровые технологии играют ключевую роль. Также это направление отражено в программе развития Университета “Приоритет-2030” и реализуется в рамках проекта “Цифровые кафедры”. Сотрудничество с «МТС Линк» предоставит нашим студентам отличные возможности для освоения практических навыков, которые помогут им успешно адаптироваться к современным требованиям здравоохранения. В рамках этого партнерства мы сможем внедрить цифровые инструменты в учебный процесс, усилить научные исследования и предоставить студентам возможность участия в реальных проектах», — сказал проректор по работе с органами государственной власти Казанского государственного медицинского университета Сергей Осипов.