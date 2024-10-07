Positive Technologies запустила новый поток программы по практической кибербезопасности для ИТ и ИБ-преподавателей

Positive Technologies запустила новый поток бесплатного обучения по практической кибербезопасности для преподавателей учебных заведений в рамках проекта «Школа преподавателей кибербезопасности». В этом году проект стартует в партнерстве с МГТУ им. Н. Э. Баумана, ведущим российским вузом в сфере инженерного образования. Программа повышения квалификации «Преподаватель кибербезопасности» рассчитана на 7 месяцев обучения. Проект организован при поддержке Минцифры России.

Школа преподавателей кибербезопасности — один из проектов Positive Education, направленный на системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. Основная его цель — восполнить существующий разрыв между академическим сообществом и индустрией кибербезопасности через погружение действующих преподавателей в тематику современных угроз и актуальных методов противодействия кибератакам.

Согласно исследованию Positive Technologies и «ЦСР «Северо-Запад», потребность в ИБ-кадрах на сегодняшний день в 2–3 раза превышает число молодых профессионалов, выходящих на рынок труда. Ситуация усугубляется увеличивающимся разрывом между вузовским образованием и индустрией кибербезопасности.

Бесплатная программа повышения квалификации «Преподаватель кибербезопасности», организатором которой выступает Positive Education, образовательным партнером является МГТУ им. Н. Э. Баумана, состоит их трех направлений. Первое рассчитано преподавателей, владеющими основами информационной безопасности, модули посвящены концепции результативной кибербезопасности, сценариям современных атак и новейшим методам защиты. Второе направление будет интересно тем преподавателям и экспертам, которые хотят погрузиться в мир безопасной разработки и передовых технологий ИБ. Третий модуль создан для учителей по информатике и включает в себя модули для развития профессиональных навыков. Результатом итоговой работы участников станет разработка образовательных программ по перспективным направлениям кибербезопасности.

«Технологический суверенитет страны невозможен без развития образования в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Минцифры уделяет существенное внимание подготовке кадров для индустрии. Мы видим работу ИТ-компаний с вузами как систему, и весьма долгосрочную, и сейчас обсуждаем определенные стимулы для крупных ИТ-компаний, которые получают льготы, для того чтобы они помогали с процессом обучения студентов в высших учебных заведениях, — сказал Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. — Сегодня компания по информационной безопасности Positive Technologies в партнерстве с МГТУ им. Баумана стартовали бесплатную программу по практической кибербезопасности для преподавателей вузов, работающих на кафедрах информационной безопасности и смежных технических специальностей. Обучение преподавателей – важная часть подготовки квалифицированных кадров в сфере ИБ, и мы рассчитываем, что программа внесёт свой позитивный вклад в развитие отрасли».

«Цель «Школы преподавателей кибербезопасности» — сократить разрыв между академическим сообществом и ИБ-отраслью. Пилот этого проекта мы запустили в 2023 г. и уже на первый поток к нам зарегистрировались более 900 преподавателей из 140 учебных заведений. В этом году мы стартовали уже боле масштабно, запустив проект в формате программы повышения квалификации совместно с образовательным партнером, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Запрос на участие в проекте в этом году такой же активный, причем не только в России: программой интересуются страны-партнеры, а значит, у нее есть экспортный потенциал», — отметила Юлия Данчина, директор по обучению клиентов и партнеров Positive Technologies, руководитель образовательного центра Positive Education.

«Объединяя фундаментальные знания с практическим опытом, через реализацию такой программы обучения, мы формируем профессиональное сообщество преподавателей, которые смогут готовить специалистов на качественно новом уровне. Применяя актуальные знания и навыки, мы одновременно используем современные подходы в преподавательской деятельности, — отметил Борис Падалкин, первый проректор-проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана в области информационной безопасности, а именно в высшем и дополнительном профессиональном образовании, научно-исследовательской и практической деятельности, позволяет нам вместе с Positive Technologies охватить все грани обучения, начиная от понимания актуальных угроз до развития необходимых профессиональных компетенций у будущих специалистов».

На сегодняшний день заявки на участие подали более 1 тыс. преподавателей, всего к программе присоединились свыше 200 учебный заведений, в том числе из стран СНГ. Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 14 октября отправить заявку на сайте программы, там же можно узнать более подробную информацию о программе.