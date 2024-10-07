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В компании C3 Solutions назначен новый генеральный директор

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных и промышленных решений для ЦОД и объектов ИТ-инфраструктуры, объявила об организационных изменениях в компании. Генеральным директором компании стал Максим Кыркунов, также являющийся соучредителем C3 Solutions. Ранее он уже занимал этот пост. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Зона ответственности генерального директора сфокусирована как на реализации как стратегических задач, так и на и операционном управлении бизнесом. Предыдущий генеральный директор, Дарья Алексанкина, покинула компанию и будет заниматься другими проектами вне периметра организации.

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C3 Solutions
Максим Кыркунов

Решение было принято Советом директоров в соответствии с разработанным видением развития компании до 2028 г. и планами по реструктуризации бизнеса исходя из обозначенных в рамках видения стратегических целей C3 Solutions.

«Изменения – неотъемлемая часть развития любой компании, – сказал Максим Кыркунов, генеральный директор и соучредитель C3 Solutions. – Они всегда открывают новые перспективы для роста и совершенствования. Смена генерального директора – это событие, затрагивающее многие процессы. Важно воспринимать его как возможность обновить наш бизнес-подход, сосредоточиться на новом этапе роста и внести свежие идеи для новых достижений».

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