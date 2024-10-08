79% работодателей готовы отказать кандидату из-за контента в соцсетях

«Русская Школа Управления» (РШУ) выяснила, как активность кандидатов в соцсетях влияет на принятие решения о приеме на работу. В исследовании приняли участие 1163 человека: представители российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.

Согласно результатам, 75% работодателей просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед принятием решения. Причем 24% из них делают это всегда, а 51% — только для некоторых должностей. Лишь 25% опрошенных заявили, что не обращают внимания на соцсети. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

На что обращают внимание работодатели

Основное внимание уделяется оценке фото- и видеоконтента, который публикуют кандидаты (59%). Также критичными аспектами являются стиль общения и тон публикаций (58%), информация о личных интересах и хобби (48%). Комментарии и мнения кандидатов в открытых источниках интересуют 43% опрошенных, а подписки на другие страницы и сообщества — 33%. Количество подписчиков и уровень активности имеют значение только для 8% респондентов.

При оценке профилей кандидатов 79% работодателей отметили, что наличие контента, противоречащего ценностям компании, может стать причиной отказа. Из них 14% всегда отказывают соискателям, если видят неподобающий контент, а 65% заявили, что это зависит от его содержания.

Отсутствие профиля в социальных сетях или закрытая страница практически не влияют на решение о приеме на работу: только 4% работодателей считают это негативным фактором.

Насколько важно вести «профессиональный» профиль в соцсетях

Большинство опрошенных (67%) не считают важным наличие у кандидата «профессионального» профиля в соцсетях (с деловыми фото, экспертным контентом и репостами из профессиональных сообществ). Однако 31% все же отмечают, что подобный профиль может быть плюсом для определенных должностей.

При этом наличие «профессионального» профиля будет серьезным преимуществом при принятии решения о найме для 63% работодателей. Из них 11% считают это важным для всех позиций, а 52% — только для некоторых.

«Социальные сети уже давно стали для работодателей важным инструментом оценки кандидатов. Многие компании изучают профили, чтобы понять, насколько соискатели соответствует их корпоративным ценностям и культуре. Им выгоднее подбирать сотрудников, которые подходят под действующие правила игры и смогут органично встроиться в существующие бизнес-процессы. Это гарантия предсказуемости кандидата и того, что его интересы будут совпадать с интересами компании», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».