CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

«Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в мобильных приложениях до 1 млн рублей

«Яндекс» выделил направление мобильных приложений в отдельную категорию программы «Охота за ошибками» и увеличил размер максимальной выплаты за найденную ошибку в этой категории с 300 тыс. до 1 млн руб. Увеличенные выплаты позволят привлечь больше внешних исследователей для проверки и повышения уровня безопасности приложений «Яндекса».

Этичным хакерам предстоит искать уязвимости, которые могут повлиять на безопасную работу приложения — например, привести к раскрытию чувствительных данных. Вознаграждение будет зависеть от популярности приложения, влияния уязвимости на безопасность данных пользователей и других факторов.

Программа «Охота за ошибками» — один из инструментов «Яндекса» для проверки безопасности приложений и усиления защиты пользовательских данных. Все приложения также проходят внутренний аудит команды безопасности Яндекса.

Принципы безопасности лежат в основе разработки приложений «Яндекса». Все критичные элементы, например, системы входа в аккаунт и методы оплаты, разработаны по единым правилам безопасности и универсальны для всех приложений. Это позволяет разработчикам использовать уже проверенные и защищенные элементы и не создавать их с нуля.

В 2023 г. компания вдвое увеличила инвестиции в цифровую безопасность, направив 6 млрд руб. на усиление защиты систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак, борьбу с мошенничеством и другие направления. Кроме того, «Яндекс» регулярно проходит аудиты и подтверждает, что сервисы соответствуют стандартам безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: