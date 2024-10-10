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«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах. Церемония подписания состоялась в присутствии генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. В ней приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор по образовательной деятельности Горного университета Дмитрий Петраков. Об этом CNews сообщили представители компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Документ предусматривает совершенствование образовательного процесса, совместную экспертную оценку образовательных программ, участие специалистов «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в процедуре итоговой аттестации выпускников вуза.

Кроме того, компания готова предоставлять возможность для прохождения практики студентов, проводить ознакомительные экскурсии и неформальные встречи для знакомства со спецификой производственной деятельности.

«Горный институт – базовый вуз для российской нефтегазовой отрасли, старейшая техническая «школа» страны. Мы приняли решение построить здесь несколько лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, чтобы студенты могли на практике изучить все, что связано с технологиями газораспределения, вплоть до телеметрии и биллинговых сервисов. Подписанное соглашение, безусловно, будет способствовать развитию дальше плодотворного сотрудничества между Группой «Газпром межрегионгаз» и университетом», – отметил Сергей Густов.

«Каждый год мы приглашаем студентов данного вуза к нам на практику и с удовольствием отмечаем их высокий уровень подготовки, который позволяет с ходу включаться в производственные процессы. Подписание – это важный этап развития сотрудничества. Особенно в свете реализации пилотного проекта, направленного на совершенствование высшего образования в России в соответствии с Указом Президента России», – сказал Павел Остроушко.

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