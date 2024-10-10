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«Контур»: более 66% утечек данных происходит по вине сотрудников

Чаще всего требования информационной безопасности нарушают новички и специалисты, которые готовятся к увольнению. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сергей Янушко, менеджер по развитию направления «Информационная безопасность» в «Контуре», презентовал данные исследования Staffcop (входит в группу компаний «СКБ Контур»). Эксперт сообщил, что инсайдер в компании есть всегда, поэтому бизнесу нужно принимать меры для защиты корпоративной информации.

Сергей Янушко: «Мы следуем подходу Insider Risk Management и внедряем систему, которая позволяет найти и защитить компанию от внутреннего инсайдера. Сейчас разрабатываем систему, позволяющую защитить данные привилегированных пользователей, которые в основном подвержены атакам злоумышленников».

Никита Самойленко, директор регионального подразделения ДФО ГК InfoWatch, отметил, что сотрудники часто выносят в открытый доступ чувствительную информацию, не имея злого умысла — просто переписываясь друг с другом в мессенджерах.

Никита Самойленко: «Мы внедрили в нашу систему интеллектуальный поиск, что дает возможность анализировать события, переписки сотрудников, находить скрытые связи. Решение позволяет задать вопрос в свободной форме и получить прямой ответ с подтвержденными данными».

Михаил Кислицын, начальник службы информационной безопасности авиакомпании «Аврора» отметил, что информационную безопасность важно рассматривать не как статью затрат, а как инвестицию в надежную и стабильную работу компании.

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