МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Церемония состоялась 10 октября 2024 г. на площадке университета. Партнерство направлено на создание образовательных программ, позволяющих студентам получить практические навыки работы с передовыми ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Со стороны BPMSoft на мероприятии присутствовали директор партнерского департамента Владимир Чанышев и менеджер по работе с вузами Юлия Голякина. МГТУ им. Н.Э. Баумана представлял проректор по науке и цифровому развитию Павел Дроговоз, возглавляющий кафедру бизнес-информатики (ИБМ6), на базе которой запущен новый образовательный курс по автоматизации бизнес-процессов.

Комплексная программа курса разработана в сотрудничестве с системным интегратором «Умные новации», сертифицированным партнером BPMSoft, и рассчитана на семестр. В рамках партнерства университет предлагает инфраструктуру и релевантную аудиторию для обучения, «Умные новации» делятся своей экспертизой и практическими примерами автоматизации бизнес-процессов, а BPMSoft обеспечивает студентов доступом к ПО и обучающим материалам Школы low-code, включающим видео-уроки и более 1000 статей базы знаний.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана 8 октября 2024 г. уже прошел первый мастер-класс для бакалавров ИБМ6, где им рассказали о продукте. Студенты проявили большой интерес и к low-code платформе, и к системам архитектуры. В рамках курса они получат возможность погрузиться в изучение архитектуры BPM-систем, научатся проектировать и настраивать процессы с использованием инструментов low-code разработки. По завершении курса они смогут сдать зачет и получить студенческие сертификаты, подтверждающие компетенции в работе с low-code платформой BPMSoft.

Павел Дроговоз, проректор по науке и цифровому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана: «Плотная интеграция с индустрией — это один из основополагающих тезисов в стратегии развития нашего университета до 2030 г. и на дальнейшую перспективу. Сотрудничество с BPMSoft открывает для наших студентов доступ к актуальным инструментам и опыту ведущих экспертов отрасли. При этом мы будем делать упор на подготовку инженерных команд, имеющих практический опыт проектной работы».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Мы рады возможности сотрудничать с МГТУ им. Н.Э. Баумана, одним из ведущих технических вузов страны. Благодаря этому партнерству мы сможем подготовить новое поколение специалистов, которые будут готовы работать с передовыми технологиями и решать задачи цифровой трансформации».

Соглашение между BPMSoft и МГТУ им. Н.Э. Баумана стало частью академической инициативы «BPMSoft Образование», к которой присоединились уже 18 ведущих российских университетов. Цель проекта — подготовка молодых специалистов с практическими навыками работы с актуальными отечественными ИТ-решениями.