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«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления

ИT-компания «Сател» и университет МЭИ продолжают сотрудничество в сфере исследований и разработок инновационных технологий, направленных на повышение эффективности работы электроэнергетического сектора. На базе университета стороны совместно открыли лабораторию ситуационно-аналитического управления в кризисных ситуациях в энергосистемах, где будут проводиться разработки, исследования и тестирования интеллектуальных систем ситуационного управления и их новых возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

В открытии лаборатории принимали участие директор департамента цифровой трансформации «Сател» Вадим Федоров, директор центра НТИ МЭИ Александр Волошин, ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, руководители энергокомпаний. Специальным гостем открытия стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Лаборатория, расположенная на кафедре Релейной защиты и автоматизации энергосистем НИУ МЭИ, представляет собой демо-зону, которая моделирует рабочее место диспетчера по управлению системами и оборудованием, контролю параметров и показателей их работы. В ряд основных задач лаборатории входят разработка интеллектуальных систем ситуационного управления, тестирование возможностей систем с помощью имитации кризисных ситуаций природного и техногенного характера, демонстрация возможностей систем и решений для представителей энергокомпаний.

Лаборатория оснащена учебным стендом, на котором представлено решение «Смарт САЦ», разработанное компанией «Сател». Стенд входит в состав испытательного полигона интеллектуальных электрических сетей и будет использоваться для обучения персонала энергокомпаний методам ситуационного управления и отработки взаимодействия с системой сложно распределенных объектов управления.

Программное решение «Смарт САЦ» от компании «Сател» позволяет автоматизировать процессы в диспетчерских и ситуационных центрах энергетических компаний с целью повышения эффективности локализации и устранения аварий, проводит комплексный мониторинг объектов и оборудования, прогнозирует риски и формирует решения для их устранения.

«Основная цель сотрудничества НИУ МЭИ и «Сател» – достичь более эффективного использования ресурсов и снизить издержки энергокомпаний. Мы уверены, что в перспективе информационные технологии и научно-технические решения, разработанные совместно с НИУ «МЭИ», принесут положительные результаты от внедрения в реальные бизнес-процессы энергокомпаний». — сказал Вадим Федоров, директор департамента цифровой трансформации компании «Сател».

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