SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос

B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал рынок ИТ-аутстаффинга за III квартал 2024 г.. Спрос на услугу по аренде ИТ-специалистов по данным платформы вырос на 17% в указанный период год к году. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Спрос

По данным SkillStaff интерес к ИТ-шерингу продолжает расти – число клиентов на платформе увеличилось на 44,4% по сравнению с III кварталом 2023 г. За указанный период спрос на услугу увеличился на 17%. Лидирующая сфера, где привлекают аутстаф-специалистов изменилась – в 2023 г. основной спрос приходился на ритейл, сегодня больше всего клиентов ИТ-аутстаффинга – компании, специализирующиеся на ИТ-интеграции.

«Рынок российских ИТ-продуктов активно развивается, импортозамещение программного обеспечения продолжается, при этом стратегические задачи не отменяют текущую работу. Привлечение ИТ-специалистов через аутстаффинг помогает сохранять текущую скорость разработки и сокращать time-to-market для новых проектов», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

По данным исследования, в топ-5 городов по количеству ИТ-аутстафферов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж. Специалисты SkillStaff отмечают, что неизменно аутстаф-специалистов привлекают на проекты, связанные с банковскими системами, и на автоматизацию бизнес-процессов. Также компании продолжают развивать проекты по импортозамещению систем и переносу бизнес-логики на целевой стек.

Роли и ставки

Самая часто запрашиваемая роль – системный аналитик. Спрос и предложение на данную специализацию остается неизменным за анализируемый период. Заказчики готовы арендовать таких специалистов по средней ставке 3700 руб./час. Следующая по популярности роль – ручной тестировщик: спрос вырос на 40%, при этом предложение от ИТ-компаний не изменилось. Средняя ставка соответствует показателю 2023 г. - 2600 руб./час.

За указанный период, спрос клиентов на Java-разработчиков увеличился на 3,8% ставка остается на уровне 3500 руб. без колебаний. Спрос на PHP-разработчиков вырос на 31,5%, ставка снизилась на 9,5% до 2700 руб./час. Спрос на DevOps вырос на 30%, ставка незначительно увеличилась до 3600 руб./час.

Грейды и требования

По оценке SkillStaff заметно вырос спрос на Senior и Middle, Middle+ специалистов, на 7,8% и 12,6% соответственно. Количество заявок на специалистов уровня Junior остается на низком уровне, не более 1%. Наибольший спрос (40,6%) на специалистов уровня Senior наблюдается в финансово-технологической сфере, в ритейле этот же показатель практически в два раза ниже (20,7%). Запрос на специалистов уровня Middle, Middle+ также отличается – в ритейле специалистов среднего уровня на 24,5% больше, чем в финтехе.

Аналитики SkillStaff в числе ключевых трендов выделяют предпочтение клиентов к специалистам старше 25 лет, с обязательным профильным образованием.

Удаленный формат работы продолжает пользоваться популярностью – более 90% клиентов выбирают такой вариант работы для ИТ-специалистов, работу в офисе предлагают не более 4%. Есть заметные изменения в продолжительности занятости аутстаф-специалистов на проектах. На срок до полугода клиенты берут ИТ-специалистов на 20% чаще, привлечение на бессрочный период снизилось на 25%.