Более 70 вузов встретятся с российскими разработчиками ПО на форуме «Открытые данные»

Форум по искусственному интеллекту и big data «Открытые данные» соберёт в столице ректоров и проректоров вузов, руководителей IT-компаний и представителей государственных организаций. Ожидается, что результатом форума станут их совместные проекты, в том числе продвигающие отечественное программное обеспечение для управления вузами, регионами и государством.

Всероссийский форум «Открытые данные» пройдёт на площадке Старт Хаба на Красном октябре в Москве 1-2 ноября. Его организует Университетский консорциум исследователей больших данных совместно с Томским государственным университетом (ТГУ).

Прямой контакт

По словам гендиректора Консорциума Вячеслава Гойко, к участию приглашены крупнейшие в стране образовательные и исследовательские организации и лидеры IT-сферы. Это вузы из программы «Приоритет — 2030», ведущие региональные университеты, ВЦИОМ, Сбер, ВТБ.Education, Яндекс, Институт искусственного интеллекта AIRI, компании-разработчики ПО и другие.

«Мы соберём на одной площадке представителей разных сфер и поможем им сфокусироваться на единой цели — укреплении технологического суверенитета страны. Как известно, в это понятие входит отечественное ПО и технологическое обновление. На форуме встретятся разработчики ПО и потенциальные пользователи этих разработок — управленцы из вузов, а также сферы строительства, туризма и госсектора. Опыт Консорциума показывает, что в результате таких встреч рождаются совместные проекты, которые необходимы для всеобщего технологического развития», — говорит Вячеслав Гойко.

Курс на отечественные платформы

В качестве примера таких проектов Вячеслав Гойко приводит сотрудничество Университетского консорциума исследователей больших данных с «Группой Астра» и ГК «Росатом».

Так, в проекте с «Группой Астра», одним из лидеров российского рынка информационных технологий по разработке ПО и средств защиты информации, партнёром является Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он разработал программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области внедрения и администрирование IT-решений на базе отечественных операционных систем. Программы реализуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» более чем в 70 регионах России. Выпускники этих курсов умеют устанавливать, настраивать и полноценно работать с флагманским продуктом «Группы Астра» — отечественной операционной системой Astra Linux.

Ещё один курс в рамках федерального проекта Содействие занятости» реализует Томский госуниверситет в рамках сотрудничества с ГК «Росатом». Это программа «Инструменты анализа данных». Пройти её могут бесплатно все желающие, а благодаря специальному кураторству обучение доступно и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Слушателей программы учат навыкам обработки и интерпретации данных, созданию прогностических моделей и оптимизации бизнес-процессов. Лучших выпускников приглашают на стажировку в АО «Гринатом» (IT-интегратор ГК «Росатом»).

Как принять участие в форуме

Регистрация участников форума — на сайте https://opendataforum.ru/

В программе форума:

трек «Данные для принятия управленческих решений» , где речь пойдет о потенциале открытых данных и отечественного ПО для внедрения в управленческие процессы вузов, регионов и государства

, где речь пойдет о потенциале открытых данных и отечественного ПО для внедрения в управленческие процессы вузов, регионов и государства трек «Искусственный интеллект для управления образованием» , где эксперты расскажут о прикладных проектах в образовании на основе ИИ и открытых данных

, где эксперты расскажут о прикладных проектах в образовании на основе ИИ и открытых данных экспертная площадка «Образование, меняющее будущее: перспективы специалистов в области больших данных и ИИ»

экспертная площадка «Горизонты туризма: данные, тренды, возможности»

экспертная площадка «NeuroData: нейротехнологии для бизнеса»

экспертная площадка «Генеративный искусственный интеллект для задач проектирования в строительстве»

панельная дискуссия «Данные на службе общества»

панельная дискуссия «Гадание на кадрах: прогноз кадрового потенциала финансовой отрасли»

открытое заседание Консорциума и совещание цифровых проректоров и вендоров отечественного ПО

мероприятие-спутник - тренинг для университетов «Школа цифровой дидактики: педдизайн на основе AI & Data»

Университетский консорциум исследователей больших данных — крупнейшее объединение образовательных и научных организаций четырёх стран (Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения). Реализует фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также разрабатывает продукты для работы с большими данными.