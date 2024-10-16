Две трети российских работодателей прибегают к хантингу кандидатов и переманивают сотрудников из других компаний

Российский бизнес все острее нуждается в рабочей силе: об этом говорит и статистика hh.ru, согласно которой за январь-август 2024 г. было открыто на 25% больше вакансий, чем годом ранее, а по данным аналитики Центрального Банка России, дефицит кадров влияет на экономическое развитие. Чтобы эффективно и быстро закрывать вакансии в столь сложных условиях, 67% работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов, выяснили эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Опрос проводился в августе-сентябре 2024 г., участие приняли 176 компаний-работодателей, представленных на территории России.

Прямой хантинг кандидатов используют две трети работодателей (67%), причем 12% из них регулярно применяют этот метод, а еще 55% периодически переманивают сотрудников из других компаний, чтобы закрыть свои потребности в персонале. В тоже время треть (34%) компаний не занимаются хантингом.

В первую очередь российские работодатели переманивают друг у друга рабочих (26%), менеджеров по продажам (24%) и специалистов производственной сферы (20%). В топ-6 специальностей, по которым ведется хантинг, также входят руководители и топ-менеджеры (13%), сотрудники торговли (12%) и ИТ-специалисты (11%),

Talantix Кого приходилось переманивать

Этот список полностью совпадает с первой тройкой из десятки профессиональных областей с наиболее высоким спросом бизнеса на специалистов. По данным «hh Статистики», на сферу «Рабочий персонал» приходится 23% всех вакансий, открытых в августе 2024 года, на «Продажи, обслуживание клиентов» — 21%, а на «Производство, сервисное обслуживание» — 15%.

Такое совпадение нельзя назвать случайным: активнее всего компании хантят тех специалистов, в которых нуждаются наиболее сильно. По данным Росстата, Индекс промышленного производства в России за январь-август 2024 г. вырос на 4,8% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. — и расширение промышленного сектора естественным образом перетягивает на себя «одеяло» кадрового рынка. Как показывает аналитика hh.ru, за январь-август 2024 г. спрос на рабочий персонал на 31% превысил показатели января-августа 2023 г., а на производственных специалистов — на 21%.

«Сегодня на одну вакансию рабочего и на одну производственную вакансию приходится не более трех активных резюме. Компаниям все сложнее закрывать свою потребность в сотрудниках, и для привлечения персонала работодатели применяют разные инструменты, среди которых не только увеличение зарплатного предложения, но и попытки заинтересовать сотрудников конкурентов. Именно нехватка персонала является одним из основных факторов, сдерживающих развитие и инвестиционную деятельность предприятий», — отметила Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Наиболее активно хантингом кандидатов занимаются рекрутеры крупных компаний со штатом более тысячи человек: 16% из них делают это регулярно, еще 65% — периодически. Чаще всего крупный бизнес вынужден проактивно привлекать действующих сотрудников других компаний на вакансии рабочего персонала (32%), а также специалистов в производственной области и сервисном обслуживании (24%).

Практику хантинга применяет и российский малый бизнес: 61% небольших компаний иногда или часто идут на диалог с сотрудниками других компаний и напрямую предлагают работу у себя. Обычно это используется в привлечении менеджеров по продажам (34%): чтобы выйти на новые рынки, развивать клиентский портфель и наращивать монетизацию, малому бизнесу и стартапам остро необходимы сильные продажники. Кроме того, небольшие компании часто, как и крупные, хантят рабочий персонал (22%), сотрудников торговли (19%) и производственников (16%).

«Потребность в менеджерах по продажам за январь-август 2024 г. выросла на 21% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Спрос на этих специалистов обусловлен глобальными изменениями в российской экономике, и многие компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы: искать новых торговых партнеров на смену ушедшим, искать новых поставщиков и выходить на новые рыночные ниши, в том числе по направлению импортозамещения. Бизнес становится все более гибким, оперативно адаптируясь под новую реальность, в том числе за счет найма новых специалистов с глубокой экспертизой в продажах и работе с клиентами», — сказала Марина Хадина.