Платформенная занятость в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Платформенная занятость становится значимой частью отечественной экономики. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы ее распространения в России, в том числе по регионам и отраслям, а также изучает портрет среднестатистического платформенного работника. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В 2023 г. в России 3,4 млн человек (4,6% от всех занятых) использовали цифровые платформы для поиска клиентов и выполнения заказов хотя бы раз за обследуемую неделю. Большинство (3,2 млн человек, 4,4% занятых) применяли цифровые платформы на основной работе, остальные — на дополнительной.

Платформенная занятость в России более характерна для жителей городов: на них приходится 82% таких работников, при этом на столичный регион (Москву и Московскую область) — почти пятая часть (19,1%) платформенно занятых. Между тем уровни вовлеченности постоянного населения Москвы и Санкт-Петербурга в платформенную занятость ниже среднего по стране (4,1 и 3,2% соответственно). В среднем доля работающих через платформы среди городского населения составляет 4,7%, сельского — 3,5%.

Порядка 40% платформенных работников заняты в торговле, транспортировке и хранении. Около трети — в прочих услугах, строительстве, обрабатывающих производствах, в профессиональной, научной и технической деятельности. На все остальные отрасли приходится менее четверти. Наивысшая доля занятых через платформы зафиксирована в услугах по ремонту компьютеров, техники, сфере красоты и прочих видах услуг. Каждый пятый работник здесь работает с помощью цифровых платформ, что в 4,7 раза выше среднероссийской величины. Кроме того, выделяются транспортировка и хранение (к ним относятся такси и доставка), информационные технологии, где доля платформенных работников превышает 8%. Практически не встречаются (1% и меньше) такие работники в госуправлении и соцобеспечении, образовании, добыче полезных ископаемых, обеспечении энергией, водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов.

Через цифровые платформы работают представители разных профессий. Наиболее многочисленные группы не требуют наличия среднего профессионального образования и высокого уровня цифровых навыков: водители (17%), работники сферы индивидуальных услуг (11,6%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (к ним, в частности, относятся агенты по операциям с недвижимостью и коммерческим продажам) (8,4%), продавцы (7%). Представители этих профессиональных групп могут осуществлять свою деятельность прежде всего через маркетплейсы и агрегаторы. Среди занятых через цифровые платформы немало специалистов высшего уровня квалификации: в сфере бизнеса и администрирования (6,6%), в области права, гуманитарных областей и культуры (4,2%), специалистов по ИКТ (3,4%).

В свою очередь, при рассмотрении отдельных профессиональных групп максимальная доля работающих через цифровые платформы зафиксирована среди руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и смежных сферах (14,9%). Ожидаемо высокая доля платформенно занятых (в диапазоне 9,2–12,1%) среди фотографов, художников, тренеров, работников сферы индивидуальных услуг, специалистов по ИКТ и пр.

Большинство занятых через цифровые платформы составляют мужчины (57,5%, что на 6,3 п.п. выше, чем в среднем по экономике). Профессиональной сегрегацией во многом объясняется и то, что среди работающих мужчин удельный вес платформенно занятых на 1,2 п.п. выше по сравнению с женщинами (пять и 3,8% соответственно). Превалирующая доля среди платформенных занятых (около 73%) — представители средних возрастных групп (от 30 до 49 лет). При этом возрастная структура платформенных работников моложе, чем в среднем по всем занятым.

Гибкие условия труда с точки зрения времени и места работы в рамках платформенной занятости более привлекательны для молодежи, в том числе в связи с возможностью совмещать работу с учебой, относительно низкими барьерами для входа в профессию, в среднем более высоким уровнем цифровых навыков этой группы населения. Это подтверждает и образовательная структура платформенных работников. В целом по данным за 2023 г. она схожа со средней структурой по занятым, однако среди платформенно занятых немного больше лиц с высшим образованием (37,9 против 35,3% в среднем) и со средним общим образованием и ниже (22,4 против 18,9%).