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«Сигней» будет продвигать решения «АНТ-ЦС» по инфобезопасности

«АНТ-ЦС» заключила соглашение о сотрудничестве с телекоммуникационной и технологической компанией «Сигней». В рамках сотрудничества «Сигней» будет заниматься продвижением продуктовой разработки «АНТ-ЦС» по информационной безопасности. В свою очередь, «АНТ-ЦС» станет партнером «Сигней» по аппаратному обеспечению. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

«Сигней» будет продвигать продукты «АНТ-ЦС», разработанные для высоконагруженных информационных систем, осуществлять поиск клиентов и принимать участие в организации процесса оказания услуг. Это позволит новым клиентам взять курс на импортозамещение ИТ-продуктов. «АНТ-ЦС» также поможет своему партнёру в создании продвижении поставок аппаратного обеспечения оборудования.

«В рамках реализации сотрудничества наши клиенты смогут получать комплексную поддержку не только своего оборудования, но и программного обеспечения. Наши решения позволят усилить обеспечение защиты конфиденциальной информации, предотвращения утечек данных и кибератак», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

Интеграция продуктов «АНТ-ЦС» поможет масштабировать услуги решения «Сигней» и вывести компанию на более высокий уровень предоставления услуг.

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