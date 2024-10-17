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«ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Российские разработчики ИТ-решений для бизнеса «ФлексСофт» и «СберТех» развивают сотрудничество в интересах укрепления технологического суверенитета российской банковской системы. Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный директор «ФлексСофт» Аркадий Лобас и генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев.

Решения компаний «ФлексСофт» и СберТех станут фундаментом для построения надежного импортонезависимого технологического стека для российского финансового сектора.

Компании уже подтвердили совместимость флагманского продукта «ФлексСофт» —«Платформы FXL» для банков — и таких разработок «СберТеха» как серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server, резидентная база данных для работы с данными в режиме реального времени Platform V DataGrid, решение для унификации UX и автоматизации рутинных операционных процессов Platform V Starting Manager, наборы библиотек и компонентов для автоматизации создания пользовательских интерфейсов Platform V Workflow и Platform V UI Kit.

Использование решений «СберТеха» и «ФлексСофт» позволит компаниям построить надежный и импортонезависимый технологический стек. Применение продуктов поможет заказчикам из финансового сектора сократить затраты на масштабирование бизнеса и расширение функциональности своих банковских систем, повысить стабильность работы сервисов и облегчить техническую поддержку пользователей.

Все решения зарегистрированы в реестре российского ПО и соответствуют повышенным корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности.

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