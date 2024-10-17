CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Цель партнерства — подготовка специалистов нового поколения в области анализа и автоматизации бизнес-процессов с использованием отечественного программного обеспечения.

Инициатива сотрудничества со стороны вуза принадлежит кафедре цифровой экономики Института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ. Работа с платформой BPMSoft легла в основу дисциплины для магистров «Анализ данных в бизнесе». Программа курса направлена на углубленное изучение архитектуры BPM-системы, а также на получение практических навыков по настройке бизнес-логики и управлению процессами.

Кроме того, начиная с осеннего семестра 2024 г. студенты кафедры прикладной математики и информатики Института компьютерных технологий и защиты информации КНИТУ-КАИ также будут знакомиться с платформой BPMSoft в рамках дисциплины «Распределенные системы».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Наше партнерство с КНИТУ-КАИ продолжает академическую инициативу «BPMSoft Образование», направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов. Мы видим растущий спрос на практические навыки работы с отечественными ИТ-решениями, и наша платформа помогает формировать компетенции, которые востребованы на современном рынке труда».

Екатерина Загребина, начальник учебно-методического управления КНИТУ-КАИ, сказала: «Сотрудничество с BPMSoft предоставляет нашим студентам доступ к передовым информационным технологиям, актуальным для бизнеса. Это усиливает их конкурентоспособность на рынке труда, готовя их к будущим вызовам цифровой экономики».

В рамках инициативы «BPMSoft Образование», стартовавшей в декабре 2023 г., уже организовано сотрудничество с 18 ведущими вузами России. Все программы направлены на развитие у студентов навыков работы с современными системами для автоматизации бизнес-процессов, что особенно важно в эпоху цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: