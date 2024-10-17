КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ). Цель партнерства — подготовка специалистов нового поколения в области анализа и автоматизации бизнес-процессов с использованием отечественного программного обеспечения.

Инициатива сотрудничества со стороны вуза принадлежит кафедре цифровой экономики Института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ. Работа с платформой BPMSoft легла в основу дисциплины для магистров «Анализ данных в бизнесе». Программа курса направлена на углубленное изучение архитектуры BPM-системы, а также на получение практических навыков по настройке бизнес-логики и управлению процессами.

Кроме того, начиная с осеннего семестра 2024 г. студенты кафедры прикладной математики и информатики Института компьютерных технологий и защиты информации КНИТУ-КАИ также будут знакомиться с платформой BPMSoft в рамках дисциплины «Распределенные системы».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «Наше партнерство с КНИТУ-КАИ продолжает академическую инициативу «BPMSoft Образование», направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов. Мы видим растущий спрос на практические навыки работы с отечественными ИТ-решениями, и наша платформа помогает формировать компетенции, которые востребованы на современном рынке труда».

Екатерина Загребина, начальник учебно-методического управления КНИТУ-КАИ, сказала: «Сотрудничество с BPMSoft предоставляет нашим студентам доступ к передовым информационным технологиям, актуальным для бизнеса. Это усиливает их конкурентоспособность на рынке труда, готовя их к будущим вызовам цифровой экономики».

В рамках инициативы «BPMSoft Образование», стартовавшей в декабре 2023 г., уже организовано сотрудничество с 18 ведущими вузами России. Все программы направлены на развитие у студентов навыков работы с современными системами для автоматизации бизнес-процессов, что особенно важно в эпоху цифровой трансформации.