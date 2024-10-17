Производитель офисной техники «Катюша» и холдинг «Цикада» объявили о начале стратегического сотрудничества в сфере печати

Российский разработчик корпоративной экосистемы печати компания «Катюша» совместно с системным интегратором холдингом «Цикада» намерены внедрять современные отечественные ИТ-решения для государственного и корпоративного секторов.

Ключевая цель партнерства — разработка и интеграция российских технологий печати, что особенно актуально в современных условиях. «Катюша» предлагает широкий спектр печатных устройств и программного обеспечения, включая системы управления печатью. Опыт холдинга «Цикада» в интеграции ИТ-решений позволит эффективно реализовать эти технологии в различных организациях, считают партнеры.

Сотрудничество двух компаний сосредоточено на создании комплексных решений для оптимизации печатной инфраструктуры, включая услуги по аутсорсингу и управлению печатью. Ожидается, что внедрение новых технологий позволит сократить затраты на печать до 25% и повысить уровень автоматизации процессов более чем на 40%.

Компания «Катюша» разрабатывает решения, соответствующие современным требованиям экологии и устойчивого развития, направленные на минимизацию отходов и повышение уровня информационной безопасности.

Партнерство охватывает весь цикл услуг — от анализа текущей инфраструктуры до внедрения ИТ-решений и последующей поддержки.

«Мы уверены, что сотрудничество с холдингом «Цикада» станет важным шагом в процессе перехода компаний частного и государственного сектора на российские продукты и сервисы в сфере печати, — отметил генеральный директор компании «Катюша». — С учетом текущих вызовов масштабирование отечественных эффективных и безопасных ИТ-решений является одним из значимых этапов на пути достижения технологического суверенитета наших заказчиков».

«Совместная работа с компанией «Катюша» позволит предложить комплексные решения для бизнеса и государственного сектора, — сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов. — Сотрудничество поможет нашим клиентам повысить эффективность и снизить затраты, используя лучшие отечественные технологии».

Альянс открывает новые возможности для внедрения современных решений в области корпоративной печати и повышения уровня технологической независимости России.