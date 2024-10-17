Superjob: россияне против налога на бездетность

87% россиян против введения налога на бездетность. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 87% россиян не поддерживают введения налога: 61% — однозначно против, 26% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (92% против 83%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только один раз». Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Россияне в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (75% против 58% среди респондентов в возрасте от 45 лет): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (68% против 61% среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. в месяц): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».

Подавляющее большинство бездетных россиян не поддержали введение налога (96% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 98% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 14-16 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.