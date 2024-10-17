VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа

VK Tech объявила о запуске центра компетенций нефти и газа. Команда центра займётся созданием универсальной платформы, на которой будет представлен полный спектр цифровых решений для управления процессами производства и сбыта в нефтегазовой отрасли. Её инфраструктурный и платформенный уровень будет сформирован на базе собственной инфраструктуры VK Tech. Команду центра компетенций возглавит Александр Трусов, ранее занимавший должность руководителя Центра нефтегазовых технологий в университете Иннополис.

На платформе будут собраны передовые решения производителей программного обеспечения и оборудования, включая разработки ведущих нефтегазовых компаний и нишевых игроков, специализирующихся на создании узкопрофильных бизнес-приложений. Комплексное отраслевое решение предоставит ряд таких преимуществ, как гарантированная унифицированность используемых технологий и упрощенная интеграция разных систем в ИТ-ландшафт предприятия. Платформа будет создана на основе частного облака с учётом требований информационной безопасности. Она также обеспечит согласованность, единство и сохранность данных согласно принципам национального проекта «Экономика данных».

«Для развития такой стратегически важной отрасли, как нефтегазовая, необходимы инвестиции, компетенции, инфраструктура и инженерная культура. Промышленным компаниям требуется технологический партнёр, который поддержит базовый уровень, поможет развить компетенции и процессы разработки. Наиболее эффективен в этой роли — облачный PaaS- и IaaS- провайдер, готовый работать с внутренним контуром. Новый центр компетенций VK Tech позволит объединить лучшие решения, доступные сегодня на рынке и обеспечить стабильную, безотказную и эффективную работу ИТ-систем в российской нефтегазовой индустрии», — отметил Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. ‎