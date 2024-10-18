«Консом Групп» и «Консист Констракшн» планируют совместную реализацию проектов

Интеграционная компания «Консом Групп» и «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит расширить возможности партнеров в области промышленной автоматизации. «Консист Констракшн» как российский вендор оборудования и систем дополняет компетенции «Консом Групп» в сфере комплексной автоматизации промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Консом Групп» предлагает разработку и внедрение АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами) на базе комплектующих от ведущих зарубежных и российских производителей для предприятий металлургии, горнорудной промышленности, энергетики, железнодорожного транспорта и др. Команда реализовала более 2500 проектов за 28 лет. Специалисты оказывают полный цикл услуг, начиная с обследования и разработки ТЗ и заканчивая сервисной поддержкой. Интегратор заинтересован в использовании контроллеров Consyst Electronics и готовых шкафов автоматизации на их основе в своих проектах.

«Консист Констракшн» предлагает разработки и готовые программно-технические комплексы для промышленности и инфраструктуры. Техническая документация создается внутри компании, а ключевые решения включают ПЛК Consyst Electronics с российским ПО и возможностью резервирования. Они соответствуют требованиям Минпромторга и подходят для критической информационной инфраструктуры. Также ведется сертификация систем пожарной и газовой безопасности, автоматического пожаротушения и сигнализации. Их функции включают сбор и обработку данных, мониторинг, диагностику, регистрацию событий и хранение архива, передачу информации на контроль и смежные устройства.

Эксперты обеих компаний уверены, что сотрудничество укрепит позиции партнеров на рынке и расширит возможности внедрения современных технологий и повышения эффективности производственных процессов. Ожидается, что результаты взаимодействия позволят значительно улучшить качество проектов и снизить затраты ресурсов на автоматизацию. Это, в свою очередь, положительно отразится на общей продуктивности предприятий.

Василий Полехин, руководитель по региональному развитию бизнеса «Консом Групп»: «Мы видим большие перспективы в развитии сотрудничества с «Консист Констракшн». Оно открывает новые возможности создания решений для промышленной автоматизации, расширения географии услуг и разработки комплексных цифровых экосистем для предприятий различных отраслей. Мы положительно оцениваем результаты нашей совместной работы и планируем в будущем увеличить количество общих проектов, тем самым укрепляя свои позиции на рынке. Партнерство с «Консист Констракшн» позволяет «Консом Групп» расширить спектр применяемого оборудования и повысить конкурентоспособность за счет использования отечественных решений».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн»: «Заключение соглашения с компанией «Консом Групп» знаменует собой важный этап расширения нашей партнерской сети. Сотрудничество позволит объединить глубокую техническую экспертизу и богатый опыт интегратора в проектировании с передовыми технологическими решениями от Consyst Electronics, отвечающими актуальным потребностям рынка в надежных АСУ ТП».