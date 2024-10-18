CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов

Минфин России, Гознак и Финансовый университет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами документа выступили первый заместитель министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, а также ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев.

Соглашение подразумевает создание на базе Финансового университета нового центра формирования компетенций, в задачи которого будет входить подготовка специалистов по разработке и внедрению цифровых инноваций в сфере общественных финансов и государственного управления. Ярким примером того, где могут применяться знания, умения и навыки, приобретенные в ходе такого обучения, выступают информационные системы «Электронный бюджет» и «Финансы», развитие и обеспечение эксплуатации которых с 2023 г. доверены Гознаку.

В свою очередь, Минфин России и Гознак будут оказывать организационную, методологическую и информационную поддержку образовательного процесса, выделять своих экспертов для организации наставничества студентов, а также принимать их на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«Сегодня мы договорились объединить свои усилия в подготовке уникальных специалистов, которые будут владеть высокой компетенцией на стыке IT, бюджетного процесса и управления цифровыми инновациями в этой сфере. Острая потребность в такого рода профессионалах существует уже сейчас, и в будущем она будет только нарастать. Уверен, что системное обучение таких профильных специалистов в перспективе послужит мощным драйвером дальнейшей цифровизации сферы общественных финансов, а значит – повышению эффективности и прозрачности бюджетного процесса в масштабе всей страны», – отметил Аркадий Трачук.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Министерством финансов Российской Федерации и АО «Гознак». Нас связывают многие годы продуктивной совместной работы, в рамках которой реализовано немало интересных проектов. Подписанное сегодня соглашение только укрепляет и расширяет возможности для взаимодействия. Уверен, Центр формирования компетенций Минфина России и АО «Гознак» на базе Финансового университета станет одной из ключевых площадок по внедрению инноваций в финансово-экономическое образование и даст мощный синергетический эффект для формирования новой кадровой элиты в отрасли общественных финансов», – сказал Станислав Прокофьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Не заплатил ИТ-шникам – остался без интернета. Обиженные сисадмины по-хитрому наказали клиента и вернули свои деньги

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: