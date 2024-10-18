Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов

Минфин России, Гознак и Финансовый университет заключили соглашение о сотрудничестве. Подписантами документа выступили первый заместитель министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, генеральный директор Гознака Аркадий Трачук, а также ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев.

Соглашение подразумевает создание на базе Финансового университета нового центра формирования компетенций, в задачи которого будет входить подготовка специалистов по разработке и внедрению цифровых инноваций в сфере общественных финансов и государственного управления. Ярким примером того, где могут применяться знания, умения и навыки, приобретенные в ходе такого обучения, выступают информационные системы «Электронный бюджет» и «Финансы», развитие и обеспечение эксплуатации которых с 2023 г. доверены Гознаку.

В свою очередь, Минфин России и Гознак будут оказывать организационную, методологическую и информационную поддержку образовательного процесса, выделять своих экспертов для организации наставничества студентов, а также принимать их на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«Сегодня мы договорились объединить свои усилия в подготовке уникальных специалистов, которые будут владеть высокой компетенцией на стыке IT, бюджетного процесса и управления цифровыми инновациями в этой сфере. Острая потребность в такого рода профессионалах существует уже сейчас, и в будущем она будет только нарастать. Уверен, что системное обучение таких профильных специалистов в перспективе послужит мощным драйвером дальнейшей цифровизации сферы общественных финансов, а значит – повышению эффективности и прозрачности бюджетного процесса в масштабе всей страны», – отметил Аркадий Трачук.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Министерством финансов Российской Федерации и АО «Гознак». Нас связывают многие годы продуктивной совместной работы, в рамках которой реализовано немало интересных проектов. Подписанное сегодня соглашение только укрепляет и расширяет возможности для взаимодействия. Уверен, Центр формирования компетенций Минфина России и АО «Гознак» на базе Финансового университета станет одной из ключевых площадок по внедрению инноваций в финансово-экономическое образование и даст мощный синергетический эффект для формирования новой кадровой элиты в отрасли общественных финансов», – сказал Станислав Прокофьев.