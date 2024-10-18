R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве.

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка и компания Deeray, специализирующаяся на анализе бизнес-коммуникаций, договорились совместно разрабатывать и реализовывать проекты в области речевой и текстовой аналитики на базе технологий искусственного интеллекта.

Также стороны намерены создавать эффективную систему организации исследований и разработок, обеспечивающих высокую результативность при построении экосистемы ИИ-технологий и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий.

Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов компании Deeray.

В партнерский хаб «Эр-Стайл Софтлаб» входит более 100 ведущих производителей отечественного оборудования и ПО, входящего в реестры Минпромторга и Минцифры. Благодаря выстроенным партнерским отношениям компания может предложить оптимальное решение по соотношению цена/качество, по экономическим и техническим характеристикам, утверждают в R-Style Softlab.