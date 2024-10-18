Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1»

Smart technologies и Smart technologies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно.

Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора Smart technologies станет разработка и внедрение продуктов, направленных на поддержку финансовых организаций. Компании договорились совместно адаптировать и кастомизировать ИТ-продукты, обеспечивая их полное соответствие требованиям современного рынка.

Smart technologies Soft и «Т1 Облако» (холдинг «Т1») планируют совместную разработку технологических решений, основой которых станет платформа «Боцман», предназначенная для управления всем жизненным циклом контейнеров с приложениями на базе Kubernetes, и облачная виртуальная вычислительная инфраструктура «Т1 Облако».

«Финансовый сектор занимает лидирующую позицию в области цифровизации, однако чтобы поддерживать данный уровень, вендорам необходимо четко отслеживать запрос рынка, предлагая современные технологические решения. Сотрудничество со Smart technologies станет важным шагом в достижении технологической независимости финансовой отрасли и поможет крупным клиентам и партнерам эффективнее адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота», коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга «Т1».

«Партнерское взаимодействие «Т1 Облако» и Smart technologies Soft направлено на достижение синергии в области развития и разработки импортонезависимых технологических решений, отвечающих потребностям ведущих отраслей отечественной экономики. Мы внимательно следим за трендами и предлагаем актуальные решения и сервисы, стараясь обеспечить надежный технологический фундамент для цифрового развития наших заказчиков. Инфраструктура «T1 Облако» гарантирует быстродействие систем и приложений, масштабирование и безопасность, а прозрачность тарификации сервисов позволяет подобрать удобные условия для решения задач бизнеса», — сказал директор по развитию бизнеса «Т1 Облако» Георгий Джабиев.

«Создание комплексных импортонезависимых решений для такой высокотехнологичной отрасли как банковская сфера — очень мотивирующий вызов для любого ИТ-поставщика. Холдинг «Т1» и Smart-компании договорились совместно и равноправно адаптировать, кастомизировать и внедрять комплексные решения, опираясь на свой обширный опыт вендора и ИТ-интегратора. Наше общая цель — предложить продукты и услуги, максимально соответствующие запросам и предпочтениям заказчиков финансового сектора. В частности, платформа «Боцман» актуальна для финтеха как в контексте оркестрации большого количества сервисов и компонентов, обновления контейнеров, меняющихся нагрузок, так и оптимизации ресурсов и процессов, например, распределения трафика между сервисами и группами пользователей. В сотрудничестве с «Т1 Облако» мы видим перспективный симбиоз таких передовых трендов как оркестрация контейнеров и гибкость построения ИТ-ландшафта в облаке на базе решения российского провайдера», — сказал Антон Ефремов, член совета директоров Smart technologies.