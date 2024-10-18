X5 ввела режим свободного планирования работы для курьеров

«Х5 Доставка» запустила режим свободного планирования работы для курьеров в своем мобильном приложении «Х5 Курьер». Новый функционал, получивший название «Биржа курьеров», позволяет брать заказы из «Пятерочки», «Перекрестка» и дарксторов Х5 без предварительного бронирования слотов и работать в любое удобное время. Новым сервисом воспользовался уже каждый третий курьер «Х5 Доставки». Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Пока пользователям доступны базовые функции системы: свободный вход и выход в режим «Биржа», взятие и отклонение заказов, просмотр суммы выплат за доставленные заказы в расчетных листах. Заказы распределяются автоматически, согласно заданному географическому радиусу поиска. За счет этого курьеры получают гибкость в формировании графика и возможность выполнять даже единичные заказы, что особенно ценно для тех, кто совмещает доставку с другими обязательствами, например, учебой или второй работой.

Режим «Биржа курьеров» — это внутренняя разработка команды Х5 Digital, которая создает и развивает сервисы для онлайн-доставки из торговых сетей и дарксторов Х5. ИТ-решение позволяет Х5 удерживать заказы внутри компании, улучшать контроль качества доставки и помогать своим курьерам в периоды пиковой нагрузки. На сегодня «Х5 Доставка» есть в 162 городах, за месяц пилотного тестирования через «Биржу» было доставлено почти полмиллиона заказов.

«Работаю курьером больше года. Пробовала сотрудничать с разными компаниями, но везде надо работать по 12-13 часов. У меня есть дочь, которую нужно водить в школу и на разные секции, поэтому посвящать столько времени доставке я не могла. Режим «Биржа» стал для меня палочкой-выручалочкой. Можно и себе с ребенком время посвятить, и подзаработать. Еще, например, удобно брать заказы по пути на дачу, — поехала не с пустыми руками и подзаработала», — сказала Анна Федорчук, курьер-партнер «Х5 Доставки», г. Орел.

«Новый режим свободного планирования для курьеров — это важный шаг в развитии нашей логистической инфраструктуры. Мы стремимся предоставлять нашим партнерам максимальную гибкость и удобство, чтобы они могли совмещать работу с личными делами. Благодаря режиму «Биржа» мы не только улучшаем условия для курьеров, но и повышаем качество обслуживания наших клиентов, обеспечивая быструю и надежную доставку. Это хороший пример того, как технологии могут менять жизнь к лучшему», — сказал Кирилл Решетов, директор департамента развития операций доставки Х5 Digital.

Проект будет развиваться дальше — в будущем планируется ускорить и упростить доступ к сервису курьеров-партнеров. В окно приема заказа можно будет выводить детали доставки: адрес, вес и другие параметры. Также перед разработчиками стоит задача создать удобную систему распределения заказов.