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РФРИТ поддержал российского разработчика ПО «Синергия Софт»

В рамках программы продвижения российского программного обеспечения компания «Синергия Софт» в августе 2024 г. получила от Российского фонда развития информационных технологий возмещение 80% затрат на рекламу своего продукта — системы Synergy CRM. Такая информационная поддержка позволила разработчикам привлечь более 30 клиентов из числа крупных российских компаний.

По условиям программы технологические компании могут участвовать в отборе на возмещение неоднократно, если реклама размещается на аккредитованных площадках, а сумма возмещения не превышает 1 млн руб. Для компании «Синергия Софт» сумма возмещения составила более 716 тыс. руб. при общих расходах на рекламу более 890 тыс. руб. в период с июля 2022 г. по июнь 2023 г.

«Поддержка, полученная от РФРИТ, позволила нам реализовать успешную рекламную кампанию и привлечь десятки клиентов. Сейчас наш софт помогает российским компаниям оптимизировать работу, повышать эффективность операционных процессов и кратно увеличивать прибыль», — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Система Synergy CRM помогает компаниям оптимизировать работу так, чтобы бизнес становился более предсказуемым и управляемым. Для этого формируется понятная структура данных, в CRM собирается вся информация и используемые инструменты. Сегодня компаний, которые перешли на новую систему уже более 30.

В Synergy CRM есть конструктор отчетов, финансовый учет, функционал управления проектами и задачами, онлайн-бронирование услуг, интеграция с телефонией, мессенджерами, веб-сайтами, банковскими сервисами, а также настраиваемый интерфейс. Для удобства оформления сделок есть редактор заметок, автораспределение сделок по менеджерам и размещения регламента работы.

Благодаря информационной поддержке Российского фонда развития информационных технологий российский софт становится доступнее для компаний, что в свою очередь помогает расширять рынок и усиливать позиции отечественных решений.

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