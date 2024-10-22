CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: в России спрос на специалистов, работающих с Китаем, за год вырос на 23%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как за год изменилась динамика вакансий и средних предлагаемых зарплат для специалистов, работающих с Китаем. В III квартале 2024 г. спрос на таких сотрудников вырос на 23% год к году, а средние зарплатные предложения для международных специалистов повысились на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом больше всего сотрудников требуется в сфере доставки, грузоперевозок и логистики — на нее приходится 24% вакансий от всех объявлений, где упоминается связь с Китаем. В этой отрасли также оказались одни из самых высоких предлагаемых зарплат для соискателей — в среднем специалистам предлагают около 121 115 руб. в месяц за полный рабочий день. Среди работников сегмента особенно востребованы водители-экспедиторы и дальнобойщики.

Вторая по востребованности сфера — автомобильный бизнес. Вакансии в сфере продаж и обслуживания автомобилей составляют 6,6% от общего числа предложений, подразумевающих работу с Китаем. Компании, которые занимаются поставками китайских автомобилей, запчастей и их обслуживанием, ищут широкий круг специалистов: менеджеров по продажам, техников-перегонщиков, специалистов по закупкам, автоэлектриков и др. В среднем на позициях в автобизнесе работодатели предлагают соискателю 99 586 руб. ежемесячно при полной занятости.

Третьей по числу вакансий, связанных с взаимодействием с Китаем, стала сфера образования и науки. Работодатели этой отрасли предлагают 6% от всех подобных вакансий, где упоминается связь с Китаем. В основном требуются репетиторы и преподаватели китайского языка. Средняя предлагаемая зарплата для сотрудников с небольшим опытом работы в этой сфере начинается от 53 695 руб.

«Рост спроса на сотрудников, специализирующихся на работе с Китаем, ярко отражает укрепление российско-китайских экономических связей. Это создает почву для профессионального роста и открывает новые карьерные горизонты для российских специалистов, владеющих китайским языком, разбирающихся в работе с иностранным оборудованием и понимающих нюансы ведения бизнеса с зарубежными партнерами. По данным нашего исследования, в III квартале 2024 г. средняя зарплата для специалистов, работающих с Китаем, составила около 83 650 руб. в месяц за полный рабочий день», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

av1.jpg

Пять сфер, где работодатели чаще всего искали сотрудников для работы с Китаем в III квартале 2024 года

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: