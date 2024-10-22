Егор Бормусов назначен директором по маркетингу Т2

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Егора Бормусова директором по маркетингу компании. Он сфокусируется на поддержке нового бренда Т2 с учетом эволюционных изменений в техническом сервисе, продукте и обслуживании. Егор Бормусов будет совмещать эту работу с позицией вице-президента по маркетингу ПАО «Ростелеком». Об этом CNews сообщили представители Т2.

В новой роли Егор Бормусов сосредоточится на дальнейшем развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий T2 в поддержку нового бренда, с фокусом на качественные изменения в техническом развитии, продукте и сервисе. При этом работу в T2 Егор будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в «Ростелекоме».

Т2 Егор Бормусов назначен директором по маркетингу Т2

К команде Т2 Егор присоединился в ноябре 2022 г. в должности медиадиректора. Под его руководством были получены лучшие ценовые предложения на рынке по медиаразмещению, разработаны и запущены новые подходы к диджитал-продвижению продуктов Т2, что способствовало повышению узнаваемости бренда на рынке. С июня 2024 г. Егор исполнял обязанности директора по маркетингу и успешно запустил главный стратегический проект ребрендинга.

Егор Бормусов окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «политический, бизнес-PR и реклама». По завершении университета начал карьеру с работы в агентстве OMD Media Direction. После этого перешел в международное медийное агентство Initiative (IPG), где прошел путь до главы российского офиса. В этой роли Егор отвечал за рост бизнеса и укрепление позиций агентства на локальном рынке.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Поздравляю Егора с назначением. Уверен, что его опыт и экспертиза помогут укрепить бренд T2, сохранив и усилив наше позиционирование как лидера российского телеком-рынка».