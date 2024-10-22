Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о назначении Федора Бойкова на должность руководителя направления по работе со стратегическими заказчиками. Федор обладает более чем 20 летним опытом работы на ИТ-рынке: до прихода в MWS он занимал руководящие должности в «Яндекс 360 для бизнеса», Microsoft, AMD и Oracle. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бойков окончил Московский физико-технический институт в 2000 г., а в 2003 г. стал кандидатом физико-математических наук по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в том же институте.

С 2006 по 2010 гг. Бойков работал в копании Oracle, где занимал должность руководителя региональных продаж. С 2014 по 2019 гг. был старшим директором по продажам в российском подразделении Microsoft, где управлял сделками для крупнейших российских заказчиков в телекоме, медиа и транспорте.

С 2022 по 2023 гг. Федор руководил коммерческим направлением AMD в Россия и СНГ, а с 2023 по 2024 гг. управлял командой продаж облачных сервисов крупным заказчикам в «Яндекс 360 для бизнеса».

В своей новой должности Бойков займется усилением команды по работе со стратегическими клиентами, развитием клиентоцентричного подхода в работе с заказчиками и внедрением отраслевых и партнерских решений в бизнес-процессы клиентов во всех отраслях.

«Федор обладает колоссальным опытом работы на ИТ-рынке. Он занимал руководящие должности в ведущих технологических компаниях России и мира. Рассчитываю, что его опыт позволит нам еще больше усилить внедрение лучших мировых практик в работу со стратегическими заказчиками при реализации комплексных проектов. Приветствуем Федора в нашей команде», – отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.