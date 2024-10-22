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Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС»

VK Tech совместно с «Ред Софт» успешно завершили тестирование интеграции VK HR Tek с «Ред ОС». Решение позволяет пользователям отечественной операционной системы воспользоваться инструментами для автоматизации процессов найма, подписания документов, адаптации сотрудников и составления графиков отпусков. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция VK HR Tek и «Ред ОС» поможет организациям автоматизировать кадровые процессы, ускорить документооборот и снизить затраты на кадровое делопроизводство. Пользователям VK HR Tek доступен как личный кабинет для сотрудников, так и расширенные функции для HR-специалистов, которые включают автоматизацию найма, настройку маршрутов согласования документов, автоматическое оформление трудоустройства после проверки службой безопасности, сбор необходимых документов для оформления, настройку правил оформления отпусков, массовую отправку и получение документов с электронной подписью. В операционной системе «Ред ОС» много внимания уделено комфорту и безопасности, что позволит решать задачи, связанные с кадровым делопроизводством. Среди доступного инструментария: программные и аппаратные решения партнеров компании «Ред Софт», настраиваемые окружения с современным графическим интерфейсом.

«Мы стремимся делать продукты VK Tech доступными на базе всех актуальных операционных систем, особенно когда речь идет о российских разработках. Теперь компании, которые пользуются «Ред ОС», смогут интегрировать наши продукты бесшовно — устранять несовместимости не придется. Еще одно важное преимущество нашего сотрудничества с «Ред ОС» — возможность совместного внедрения решений проверенных вендоров. Это ключевой фактор для компаний, которым важна безопасность», — сказал директор HR Tech продуктов VK Tech Михаил Юрьев.

«Запрос на автоматизацию рутинных процессов постоянно растет. Сегодня рынок отечественных ИТ-продуктов предлагает обширный выбор решений для внедрения безопасного и эффективного электронного документооборота в организациях, и продукты от VK Tech являются одними из качественных и востребованных. Мы рады сообщить о совместимости наших продуктов и предложить пользователям «Ред ОС» инструмент для оперативного решения кадровых вопросов», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Компании планируют развивать сотрудничество и расширять перечень совместимых решений, доступных пользователям экосистем «Ред Софт» и «VK Tech».

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