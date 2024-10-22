CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил обратный выкуп акций Компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что Совет директоров компании в ходе заседания 22 октября 2024 г. принял решение о приобретении акций ПАО «Софтлайн» (выкуп) и утвердил его количественные характеристики и другие параметры. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В частности, члены Совета директоров группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению членов Совета директоров, выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев.

Акции ПАО «Софтлайн», которые будут приобретены ООО «Софтлайн Проекты» в рамках данного Выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Все члены Совета директоров согласны с менеджментом компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в первом полугодии 2024 г. скорректированная EBITDA группы увеличилась более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2023 г. — до 3,4 млрд руб. При этом те амбициозные цели и задачи, которые компания ставит перед собой и уверенно движется к их выполнению, в ближайшем будущем также обеспечат группе существенный прирост по всем основным финансовым показателям. Здесь я под основными факторами роста имею в виду и крайне успешную M&A-стратегию, и активную международную экспансию, и развитие портфеля собственных решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: