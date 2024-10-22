Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил обратный выкуп акций Компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что Совет директоров компании в ходе заседания 22 октября 2024 г. принял решение о приобретении акций ПАО «Софтлайн» (выкуп) и утвердил его количественные характеристики и другие параметры. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В частности, члены Совета директоров группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие группы — ООО «Софтлайн Проекты». Согласно решению членов Совета директоров, выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев.

Акции ПАО «Софтлайн», которые будут приобретены ООО «Софтлайн Проекты» в рамках данного Выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Все члены Совета директоров согласны с менеджментом компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в первом полугодии 2024 г. скорректированная EBITDA группы увеличилась более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2023 г. — до 3,4 млрд руб. При этом те амбициозные цели и задачи, которые компания ставит перед собой и уверенно движется к их выполнению, в ближайшем будущем также обеспечат группе существенный прирост по всем основным финансовым показателям. Здесь я под основными факторами роста имею в виду и крайне успешную M&A-стратегию, и активную международную экспансию, и развитие портфеля собственных решений».