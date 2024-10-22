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«Т-Бизнес» запустил инвестиции в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса»

«Т-Банк» открыл для бизнеса возможность инвестирования в акции российских компаний. Теперь на платформе «Инвестиции для бизнеса» у юрлиц есть простой и быстрый доступ ко всем основным финансовым инструментам Московской биржи, популярным и среди частных инвесторов.

Бизнес сможет купить долю в других компаниях в несколько кликов в личном кабинете клиента «Т-Бизнеса», без установки торговых терминалов или бумажных поручений. Сервис открывает новые возможности для компаний, стремящихся увеличить доходность своих активов и диверсифицировать инвестиционный портфель.

Преимущества инвестиций в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса» от «Т-Банка»: инвестиции в акции позволяют акционерам участвовать в росте стоимости бизнеса компании-эмитента. Компания-инвестор при этом сможет получать дополнительный доход в виде дивидендов; акции могут быть проданы в любой момент, что означает гибкость в управлении активами; на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно приобрести акции компаний из разных отраслей. Это позволяет диверсифицировать портфель компании-инвестора, минимизировать риски и увеличить доходность; по запросу клиента финансовые аналитики «Т-Банка» бесплатно предоставят инвестиционные рекомендации по формированию портфеля с учетом задач бизнеса и риск-профиля компании-инвестора; в 2025 г. клиентам платформы «Инвестиции для бизнеса» станет доступна маржинальная торговля, когда компания-инвестор может «заложить» купленные акции и получить заем. Полученные таким образом средства можно будет использовать для любых корпоративных целей: от расширения бизнеса до покупки новых активов.

Дмитрий Панченко, директор «Т-Инвестиций», сказал: «Мы хотим сделать инвестиции для бизнеса такими же удобными и простыми, как когда-то сделали для частных инвесторов. У нас это получается. Мы создали продукт для юридических лиц по работе на бирже «Инвестиции для бизнеса», и уже сейчас 60% компаний на бирже — наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевым овернайтам, облигациям, валюте, фондам — и все это прямо в личном кабинете «Т-Бизнеса». А сейчас запускаем торговлю акциями».

Возможности для покупки акций на платформе «Инвестиции для бизнеса»: на платформе компании-инвесторы могут купить или продать акции российских крупнейших и наиболее надежных компаний, который торгуются на Московской бирже; в личном кабинете можно отфильтровать ценные бумаги по различным параметрам, включая эмитента, стоимость и доходность за день или за год. При этом нет необходимости обращаться к сторонним скринерам; по каждой доступной бумаге можно посмотреть динамику цен за разные периоды, показатели компании-эмитента, а также информацию о размере дивидендов и датах их выплат; нужное количество акций можно купить или продать по текущей рыночной цене или установить лимитную заявку; комиссия при покупке и продаже акций отображается в личном кабинете; нет минимального объема покупки, компании могут приобрести даже одну акцию, что облегчает доступ к рынку; круглосуточный доступ к личному кабинету. Клиентам платформы не нужно устанавливать торговый терминал или звонить менеджеру для совершения сделок; необходимая для бухгалтерского учета отчетность формируется в пару кликов, ее можно скачать в личном кабинете в любой момент.

Открыть брокерский счет на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно бесплатно за 30 минут.

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