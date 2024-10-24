56% российских ИТ-специалистов ждут обострения кадрового дефицита

Исследование «Исходный код идеальной работы ИТ-специалиста», проведенное кадровым агентством ГК Selecty в 2024 г. совместно с сервисом «Работа.ру», показало, что больше половины российских профессионалов ожидают дальнейшего роста кадрового спроса и повышения оплаты труда. Легкая ремиссия, зафиксированная в прошлом году, может быстро перерасти в перегрев кадрового ИТ-рынка, уверены эксперты. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Согласно данным ежегодного опроса, больше половины респондентов (56,3%) прогнозируют увеличение дохода в перспективе пяти лет. Лишь 11,9% опрошенных считают, что спрос и зарплаты снизятся.

«Мировой тренд снижения востребованности ИТ-специалистов пока далек от России. Избыток “джунов” не решает кадровые задачи компаний, и опытные кандидаты уверены в своей востребованности», — сказала Ксения Шереметьева, операционный директор ГК Selecty, специализирующейся на рекрутинге и аутсорсинге ИТ-персонала для российских и международных компаний.

В 2023 г. количество ожидающих роста было значительно меньше — 38%, при этом 35% голосовало за отсутствие изменений, 21% — за снижение.

Selecty Изменение спроса и зарплат

Анализируя результаты исследования, эксперты ГК Selecty выделили три явных признака возможного прогрессирования дефицита ИТ-кадров.

Симптом 1. Снижение лояльности кандидатов

Изменение прогнозов происходит на фоне увеличения недовольства ИТ-специалистов уровнем своей зарплаты. Пятая их часть (21,1%) крайне не удовлетворена (1–3 балла).

Как следствие, резко увеличилось количество специалистов, готовых сменить работодателя ради повышения зарплаты, — с 18 до 43,5%.

«Согласно нашим исследованиям, 20% компаний в России сообщают о недостатке в IT-специалистах. Важно подчеркнуть, что текущий рынок требует не просто специалистов, а профессионалов с опытом работы на уровне не ниже middle. Это обусловлено необходимостью разработки отечественных ИТ-решений в контексте импортозамещения, которое стало особенно актуальным в условиях современных экономических реалий. В условиях кадрового дефицита компании сталкиваются с вызовом увеличения производственных мощностей. Для преодоления нехватки квалифицированных кадров и повышения своей конкурентоспособности на рынке труда, работодатели вынуждены предлагать все более привлекательные условия труда, включая увеличение заработной платы и улучшение социальных пакетов. Это отражает общую тенденцию к формированию более гибкой и ориентированной на потребности сотрудников корпоративной культуры в ИТ-секторе», — отметил Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру».

Selecty Готовность сменить работу

Симптом 2. Высокая востребованность

Неудовлетворенность толкает людей на поиск работы. Опрос показал, что в этом году больше специалистов находятся в активном поиске работы (7,6 против 3,9%). Однако большинство все же предпочитает ждать, пока работа найдет их сама.

Selecty Рассматриваете ли предложения по работе

«Пассивность не признак лояльности, а зачастую это последствия того, что один кандидат имеет параллельно на руках в среднем около пяти офферов. По сравнению с прошлым годом число специалистов, готовых идти на диалог с работодателем и обсуждать повышение, снизилось на 23%, — отметила Ксения Шереметьева. — Кандидаты уверены, что работа сама их найдет, и не тратят на ее поиски время. Это требует от работодателя двойных усилий: чутко следить за мотивацией существующих сотрудников и усиленно “шерстить” рынок кандидатов, в том числе среди тех, кто не заявляет о своем желании сменить работу. Еще один тренд этого года — рост количества контрофферов от текущих работодателей. Это косвенно связано с тем, что многие компании стали внимательнее относиться к бюджету».

Симптом 3. Гонка офферов

Но наиболее значимым для работодателей является признак, связанный с ростом уровня ожиданий. Исследование показывает, что более половины специалистов (55%) ожидают серьезного повышения зарплаты при смене работы: 32,5% опрошенных рассчитывают на рост от 30 до 50%, а 23% — более 50%. Год назад их доля составляла 49%. Интересные задачи перестают мотивировать кандидатов: готовы менять место работы ради них в 2024 году всего 4,4% респондентов, тогда как в 2023 году их было 9,2%.

Профилактика обострения

Ксения Шереметьева называет и три важных условия, при которых дефицита в ИТ-отрасли можно будет избежать, это: активное развитие систем обучения (как повышения квалификации, так и переквалификации); вложение в обучение «джунов» и интеграция их в команды; готовность предоставлять удаленный формат работы кандидатам, в том числе проживающим за пределами страны.

Исследование мнений ИТ-специалистов «Исходный код идеальной работы ИТ-специалиста», раскрывающее ключевые критерии поиска новой работы, реализуется ГК Selecty с 2022 г. методами проведения глубинных интервью для определения актуальной проблематики и последующего онлайн-анкетирования. В 2024 г. его партнером стал сервис по подбору персонала и поиску работы «Работа.ру». В опросе, прошедшем августе – сентябре 2024 г., приняли участие 1785 ИТ-специалистов.