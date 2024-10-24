ГК Softline включила в продуктовый портфель систему для проектирования и анализа корпоративной архитектуры SILA Union

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, добавила в продуктовый портфель платформу цифровизации бизнеса SILA Union. ГК Softline и компания «СИЛА Юнион», разработчик одноименной платформы, подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество направлено на содействие цифровой трансформации российского бизнеса и обеспечение процессов импортозамещения, что соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение позволяет выстраивать процессы стратегического планирования, управления рисками, организационной структурой и ИТ-архитектурой, а также процессы разработки продуктов и бережливого производства. ПО включено в Единый реестр российских программ, соответствует критериям импортозамещения и требованиям по защите конфиденциальной информации.

Клиенты получают возможности для моделирования — десятки нотаций и инструментарий для создания своих типов моделей, объектов, связей, атрибутов. Построение отчетов с SILA Union упрощается за счет автоматизации генерации и обновления нормативных документов при помощи скриптов, которые позволяют получать, обрабатывать и передавать данные из репозитория. Сотрудники могут просматривать и редактировать данные в соответствии с уровнем доступа. Решение имеет полноценный веб-клиент в дополнение к десктоп-версии, обладает гибкими возможностями расширения функционала и API для интеграций. SILA Union работает по модели SaaS или on-premise.

«Постоянно сотрудничая с заказчиками из разных отраслей, мы понимаем, что первый шаг в области цифровой трансформации начинается с описания процессов, организационных структур и целевой архитектуры решения. С помощью SILA Union выстроить или преобразовать ключевые процессы можно эффективнее, проще и быстрее. Уверен, что накопленный нами проектный опыт, экспертиза компании «СИЛА Юнион» и ГК Softline в области цифровизации бизнеса дадут синергетический эффект для каждого из партнеров и для клиентов», — сказал Роман Инюшкин, директор по развитию цифровых проектов ГК Softline.

«Программное обеспечение SILA Union сегодня отвечает всем основным потребностям в оптимизации операций и повышении общей эффективности организаций различного масштаба и любой отрасли. Широкий встроенный пул нотаций и адаптивный функционал способствует быстрому принятию решений, упрощает интеграции, освобождает ресурсы для инноваций, что в конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности компании. Сотрудничество с ГК Softline позволит нам реализовать еще большее количество проектов для бизнеса и государственных организаций. Благодаря опыту и компетенциям наших партнеров широкие функциональные возможности платформы SILA Union будут использоваться наилучшим образом для повышения эффективности и производительности компаний-заказчиков», — отметила Елена Силкина, управляющий партнер «СИЛА Юнион».