«Группа Астра» и «Нанософт» подписали соглашение о расширении технологического партнерства

Разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» и российский разработчик инженерного ПО компания «Нанософт» объявили о подписании соглашения, которое станет следующим шагом в развитии их технологического партнерства. Обе компании нацелены на объединение усилий для создания инновационных продуктов и услуг, способствующих цифровой трансформации и повышению эффективности бизнес-процессов.

Соглашение предполагает совместную разработку программного обеспечения, внедрение современных технологий и трансфер знаний. «Группа Астра» и «Нанософт» уверены, что сотрудничество позволит им предложить рынку передовые решения, адаптированные под специфические требования клиентов.

Так, компании договорились о тесном взаимодействии в реализации информационной политики, направленной на внедрение отечественного программного обеспечения. В рамках этого партнерства они создадут эффективную систему организации исследований и разработок, которая обеспечит высокую результативность при создании экосистемы импортозамещения. Основное внимание будет уделено совместным действиям для интеграции фундаментальной и прикладной науки с высокотехнологичными процессами, что станет основой для обеспечения успешного трансфера технологий.

«Компаниям, которые стремятся обеспечить сохранность и безопасность своих данных, необходимы операционные системы с высокой степенью защиты информации. А также совместимые программные решения, которые будут отвечать потребностям бизнеса и гарантировать независимость от геополитических рисков. Это особенно актуально для организаций, которым необходимо ускоренно переходить на российские программные решения. Совместно с «Группой Астра» мы работаем над тем, чтобы создавать конкурентоспособные отечественные решения. Сегодня это имеет стратегическое значение», — отметил руководитель отдела внедрения и интеграции базовых продуктов компании «Нанософт» Сергей Спирин.

«В связи с массовым уходом западных брендов основной задачей всех российских разработчиков стало обеспечение безболезненной миграции инфраструктуры заказчиков на отечественное ПО, а это невозможно без плотного сотрудничества вендоров друг с другом. Данное соглашение является отличным примером такого взаимодействия, — сказал директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков. — За последние годы нами совместно с коллегами была проделана огромная работа по достижению совместимости ОС Astra Linux и СУБД Tantor с САПР-платформой nanoCAD, которая успешно прошла испытания в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Корректная работа наших решений в ИТ-ландшафте позволит заказчикам использовать полный стек отечественных продуктов от ведущих российских разработчиков».