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«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности

Университет «Сколтех» и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили программу академической мобильности. В текущем 2024 – 2025 учебном году студенты обоих вузов смогут пройти инновационные курсы «Сколтеха» и предпринимательские курсы кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколтех».

Программа академической мобильности «Сколтех» и МФТИ является образовательной инициативой двух университетов в рамках большого сотрудничества и подготовки запуска совместной магистратуры по технологическим инновациям и предпринимательству с двойным дипломом (с начала 2023 г. кафедру технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» возглавляет Владимир Сакович, генеральный директор Sk Capital (группа ВЭБ.РФ), выпускник МФТИ), которая направлена на усиление обучения и выпуск высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей экономики. Академическая мобильность дает возможность студентам без зачисления в другой университет получать доступ к его дисциплинам, формируя дополнительные компетенции, которые они осваивают в своей магистратуре.

В сентябре 2024 г. студенты кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» были приглашены пройти месячный интенсив «Мастерская Инноваций» в «Сколтехе», студенты «Сколтеха» - курс «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприятия» в МФТИ (стартовал в октябре 2024 г.), куда студенты «Сколтеха» смогли поступить сразу после завершения своего обучения в «Мастерской Инноваций».

Первые итоги программы академической мобильности оказались впечатляющими. Так, первая группа разработала приложение СОЛЯ, предназначенное для мониторинга женского здоровья и ментального состояния, и получила возможность пилотирования продукта в Индии.

Вторая группа создала приложение Symmetra для пластических хирургов и косметологов (измерительный комплекс 3D-сканирования с возможностью проведения анатомических замеров и сравнения результатов до и после процедур). Финансовую и организационную поддержку проекта готов оказать «Сколтех».

Студенты «Сколтеха» поступили на программу дополнительного профессионального образования кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» и оценили значительную синергию с их основной учебной программой.

«Интеграция программы академической мобильности в образовательную систему обеспечит не только развитие профессиональных навыков студентов, но и укрепление связей между образовательными учреждениями и промышленностью. Это, в свою очередь, создаст условия для формирования эффективных кросс-дисциплинарных команд и обмена передовыми знаниями, что является крайне важным в современном высококонкурентном глобальном рынке. Мы ожидаем, что программа академической мобильности не только повысит качество образования, но и усилит потенциал студентов для успешной предпринимательской или корпоративной карьеры в технологической сфере», сказал Владимир Сакович, генеральный директор SK Capital, Заведующий кафедрой технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково».

«Горящие глаза наших студентов и их яркие технологичные проекты — лучшая награда для преподавателей и гордость «Сколтеха». Чем больше таких студентов и разнообразных инновационных проектов, тем лучше. Партнерство «Сколтеха» и МФТИ в рамках академической мобильности и запуск совместной магистратуры по технологическим инновациям и предпринимательству не только увеличивают количество увлеченных студентов, но и способствуют созданию передовых технологий и развитию технологического предпринимательства, что укрепляет экономику России в целом», сказал Дмитрий Кулиш, профессор, директор центра инноваций и предпринимательства «Сколтеха».

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