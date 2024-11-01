Треть ИТ-специалистов назвали стереотип о высоких зарплатах в ИТ правдой

Образовательная платформа «Нетология» и маркетплейс Flowwow провели совместное исследование, чтобы выяснить, какие популярные стереотипы об ИТ-специалистах являются правдой. Опрос показал, что 30% профессионалов согласны с тем, что в ИТ «высокие зарплаты» и что в этой сфере «могут работать только люди с техническим складом ума». В опросе приняли участие 1023 респондента. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Чаще всего ИТ-специалисты сталкиваются со стереотипом о высоком заработке — об этом заявили 77% опрошенных. Вторым по популярности стало утверждение, что ИТ-шники разбираются в технике и могут починить любое устройство: его отметили 59% специалистов. Еще 47% заявили, что сталкиваются с ложным представлением о том, что лишь программисты являются ИТ-специалистами.

«На рынке вакансий сформировался огромный дефицит квалифицированных кадров в ИТ-сегменте, вызванный стремительным увеличением объема данных и стремлением компаний защитить себя от хакерских атак. Так, за последние пять лет количество вакансий в ИБ-отрасли увеличилось в 5,3 раза, по разным оценкам дефицит составляет от 700 тыс. до 1 млн специалистов. Наши внутренние исследования показывают растущий интерес к профессиям в области аналитики: data-инженерам, ETL-разработчикам, 1C-разработчикам и 1С-аналитикам. С одной стороны, это правда положительно влияет на рост уровня зарплат ИТ-специалистов, с другой — открывает много возможностей для начинающих. Компании сегодня начинают более охотно нанимать джунов на ИТ-позиции», — отметила Ника Лобанова, продюсер направления ИT-профессий Нетологии.

Больше трети (36%) профессионалов в области ИТ сталкиваются с клише о своей работе несколько раз в месяц. При этом только 14% опрошенных встречаются с ними каждый день.

Правдивыми стереотипами ИТ-специалисты назвали следующие высказывания: все, кто работают в ИТ, получают высокие зарплаты (30%); в ИТ могут работать люди только с техническим складом ума (30%); ИТ-специалисты работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю (30%). Однако почти треть опрошенных (29%) считают, что все шаблонные представления об ИТ-специалистах ложные.

Всего 4% профессионалов очень раздражают подобные убеждения, большую часть опрошенных (44%) не задевают такие высказывания, а 33% не обращают на них внимания.

«Создание программных продуктов — это одна из самых сложных задач, которая требует взаимодействия множества систем и компонентов. Например, чтобы пользователь мог нажать пару кнопок и заказать букет, должны корректно работать приложение, операционная система, драйвера, платежные системы и так далее. Программист должен понимать, как функционирует каждая из них, чтобы разработать свое решение. ИТ-специалисты приносят значительную пользу бизнесу, которую можно кратно масштабировать. Стереотипы же упрощают роль таких сотрудников до «технаря», что снижает их ценность в глазах общественности. Поэтому ИТ-специалистам важно акцентировать внимание во внешних коммуникациях на высокой квалификации, которой они обладают, и стратегической значимости для бизнеса, чтобы изменить восприятие профессии и привлечь в нее новые таланты», — отметил Дмитрий Шестернин, технический директор Flowwow.

Согласно результатам исследования, чаще всего респонденты сталкиваются со стереотипами о себе в общении со знакомыми (40%), 35% отметили в качестве источника домыслов социальные сети. При этом всего 9% родственников и 12% коллег опрошенных высказываются в подобном ключе.