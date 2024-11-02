«Авито Работа»: повышение зарплаты — самый популярный у россиян способ поощрения на работе

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы узнать, что, по их мнению, является лучшей мотивацией к продуктивной деятельности и карьерному развитию — вызов или поощрение. Согласно опросу, самым действенным способом мотивации для карьеры респонденты назвали повышение зарплаты (57%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В числе самых популярных у россиян способов поощрения на работе оказались также финансовые бонусы и премии (56%), карьерное продвижение и повышение в должности (25%). Похвала от руководства и дополнительные дни отпуска одинаково важны для 17% участников опроса соответственно.

Какие способы поощрения мотивируют россиян в работе

В то же время 22% респондентов отметили, что двигаться вперед им чаще помогают профессиональные вызовы от руководства — конструктивная критика по итогам проектов и расширение зоны ответственности. Среди топ-3 отраслей, в которых профессиональные вызовы в большей степени мотивируют работников на карьерные достижения, оказались: архитектура и дизайн (49%), маркетинг, реклама и PR (40%), а также сфера продажи и управления недвижимостью (40%).

При этом позитивная коммуникация с руководством важна для общего ощущения комфорта россиян на рабочем месте. 32% респондентов отметили, что похвала от руководства придает им уверенности в собственных силах, особенно это важно для женщин, которые выбрали этот ответ чаще мужчин — 39% против 24%. Еще 29% сотрудников отметили, что для них важна только заслуженная и искренняя похвала, а 20% считают ее приятной, но не решающей для самоощущения в профессии. При этом 8% россиян отметили, что им в целом не важна реакция коллег на их работу — для них важнее самостоятельно видеть результаты своего труда.

Что касается критики от руководства по рабочим вопросам, то 45% россиян считают ее полезной, когда она конструктивна и обоснована. В то же время 16% респондентов, особенно молодые специалисты 18–24 лет (21%) и сотрудники старше 65 лет (19%), воспринимают критику позитивно во всех случаях — они считают, что из любого замечания можно извлечь что-то полезное для саморазвития. Еще 15% опрошенных не любят критику, но понимают ее необходимость для профессионального роста, а для 9% респондентов любая, даже конструктивная критика, приносит дискомфорт.